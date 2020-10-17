25-летняя британская певица Дуа Липы презентовала новую коллекцию лондонского бренда Pepe Jeans. Звезда снялась в рекламной фотосессии и показала не только стильные наряды, но и роскошное тело. На одном из фото она позировала топлесс, прикрыв обнаженную грудь руками.

На личной странице в инстаграме Дуа Липа представила вещи из новой коллекции DENIM DECADES, которую создала для бренда Pepe Jeans. Конечно, артистка показала одежду на себе и устроила эффектную рекламную съемку. Певица позировала в джинсах, комбинезонах, мини-платьях, откровенных топах и стильных футболках. Однако наибольшее внимание публики привлек образ с минимальным количеством одежды.

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Так, Дуа Липа примеряла джинсы с высокой талией, которые не стала дополнять ни топом, ни рубашкой, ни бюстгальтером. Звезда прикрыла пышную обнаженную грудь руками, позируя в профиль. С укладкой и нежным макияжем она очень сексуально выглядела в кадре и показала татуировку на руках и плечах, добавив черно-белому кадру эротики.



Дуа Липа обнажила грудь / Фото Instagram / @dualipa

Еще один обольстительный кадр – образ певицы в боди из денима. В откровенном наряде с рукавами и многочисленными карманами Дуа Липа дерзко показала длинные стройные ножки и тонкую талию. В блузе с откровенным декольте она засветила аппетитный бюст. Сексуально звезда выглядела и в расстегнутой атласной рубашке и комбинезоне с пайетками, под которые не надела бюстгальтер.

"Горжусь тем, что запускаю свою третью и окончательную коллекцию для Pepe Jeans. Было невероятно интересно и весело изучать дизайнерское дело с таким легендарным лондонским брендом", – прокомментировала свою коллекцию певица.



Дуа Липа в одежде от бренда Pepe Jeans / Фото Instagram / @dualipa



Дуа Липа в одежде от бренда Pepe Jeans / Фото Instagram / @dualipa