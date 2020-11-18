Зважаючи на посилення карантинних обмежень у всьому світі американський Vogue повернувся до формату онлайн-зйомок. Відома модель Белла Хадід раніше на собі випробувала формат фотосесій у мережі та зробила нові кадри для гланця, оголивши груди.

На особистій сторінці в інстаграм-профілі супермодель Белла Хадід показала нові фото, зроблені у квартирі. Однак ці кадри призначені не лише для соцмереж зірки, а й для журналу Vogue. Вона працювала над світлинами спільно з професійним фотографом через додаток Zoom.

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Фотосесія видалась досить пікантною навіть попри те, що знаменитість підібрала класичний одяг. Белла Хадід одягла білу сорочку з чорними написами, класичний темний піджак, який поєднувався з джинсами з низькою посадкою. Модель мала б виглядати стримано, якби не розстебнула сорочку з принтом. Перед камерою вона засвітила оголені груди, адже позувала без бюстгальтера.

Белла Хадід оприлюднила серію фото, дозволивши 35,4-мільйонній аудиторії розгледіти апетитний бюст та струнку підтягнуту талію. Look довершив макіяж з червоною помадою та прикраси на шиї. Від цього провокативного допису в захваті 1 мільйон прихильників, які залишили свої лайки.



Белла Хадід засвітила оголені груди / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадід засвітила оголені груди / Фото Instagram / @bellahadid