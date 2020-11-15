Відома американська модель Белла Хадід потішила мережу новими гарячими фото. Зірка знялась топлес, оголивши пружні груди та бездоганну фігуру.

Гаряча американська модель Белла Хадід опублікувала нові фото на своїй сторінці в інстаграмі. Вона впевнена в собі і не соромиться демонструвати оголене тіло на публіку. Тому часто ділиться з фанами відвертими світлинами.

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Новий пікантний образ Белли Хадід вразив мережу відвертістю. Модель позувала на однорідному тлі, сидячи на підлозі. Вона оголила пружні груди, а інтимні місця еротично прикрила руками. Зірка похизувалась бездоганною фігурою, постаючи тільки в бежевих трусиках.

Гарячий вигляд Хадід доповнювали яскраво-червоні черевики на масивній платформі та високих підборах. Шию Белли прикрашав товстий золотистий ланцюжок. Модель вирішила здивувати і зміною іміджу, тому одягнула перуку в тон до черевиків, а зачіску зробила пишною. Белла Хадід нафарбувала очі сірими та сріблястими тінями, а губи підкреслила нюдовою помадою.



Белла Хадід позувала топлес / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід позувала топлес / Instagram / @bellahadid