Известная американская модель Белла Хадид порадовала сеть новыми горячими фото. Звезда снялась топлес, обнажив упругую грудь и безупречную фигуру.

Горячая американская модель Белла Хадид опубликовала новые фото на своей странице в инстаграме. Она уверена в себе и не стесняется демонстрировать обнаженное тело на публику. Поэтому часто делится с фанами откровенными фотографиями.

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Новый пикантный образ Беллы Хадид поразил сеть откровенностью. Модель позировала на однородном фоне, сидя на полу. Она обнажила упругую грудь, а интимные места эротично прикрыла руками. Звезда похвасталась безупречной фигурой, представая только в бежевых трусиках.

Горячий вид Хадид дополняли ярко-красные ботинки на массивной платформе и высоком каблуке. Шею Беллы украшала толстая золотистая цепочка. Модель решила удивить и сменой имиджа, поэтому надела парик в тон к ботинкам, а прическу сделала пышной. Белла Хадид накрасила глаза серыми и серебристыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.



Белла Хадид позировала топлесс / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид позировала топлесс / Instagram / @bellahadid