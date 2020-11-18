Несмотря на усиление карантинных ограничений во всем мире американский Vogue вернулся к формату онлайн-съемок. Известная модель Белла Хадид ранее на себе испытала формат фотосессий в сети и сделала новые кадры для глянца, обнажив грудь.

На личной странице в инстаграм-профиле супермодель Белла Хадид показала новые фото, сделанные в квартире. Однако эти кадры предназначены не только для соцсетей звезды, но и для журнала Vogue. Она работала над фотографиями совместно с профессиональным фотографом через приложение Zoom.

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Фотосессия получилась довольно пикантной даже несмотря на то, что знаменитость подобрала классическую одежду. Белла Хадид надела белую рубашку с черными надписями, классический темный пиджак, который сочетался с джинсами с низкой посадкой. Модель должна была выглядеть сдержанно, если бы не расстегнула рубашку с принтом. Перед камерой она засветила обнаженную грудь, ведь позировала без бюстгальтера.

Белла Хадид обнародовала серию фото, позволив 35,4-миллионной аудитории разглядеть аппетитный бюст и стройную подтянутую талию. Look завершил макияж с красной помадой и украшения на шее. От этого провокационного сообщения в восторге 1 миллион поклонников, которые оставили свои лайки.



Белла Хадид засветила обнаженную грудь / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадид засветила обнаженную грудь / Фото Instagram / @bellahadid