Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська влаштувала відпочинок з дітьми. Разом вони насолоджувалися релаксом у басейні, а зіркова матуся не втратила нагоду похизуватися ідеальною фігурою в купальнику.

Учасниця нового сезону проєкту "Танці з зірками" 36-річна Слава Камінська до старту шоу доводить, що зі своїми бездоганними формами готова підкорювати глядачів звабливими танцями. В інстаграмі вона показала фото в купальнику й наробила шуму в мережі.

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Лише за добу гарячий кадр набрав понад 20 тисяч лайків, а в коментарях прихильники захоплювалися мамою двох дітей, яка стежить за собою та своїм тілом. Світлина була зроблена під час відпочинку з дітьми – 5-річним сином Леонардом та 4-річною донькою Лаурою. У підписі співачка зазначила, що через напружений графік поніжитися поблизу басейну може лише пів дня.

Слава Камінська в купальнику

Для відпочинку солістка гурту "НеАнгели" обрала суцільний купальник з тигровим принтом, який став справжнім трендом цього літнього сезону. Образ зовсім не приховував тіло Слави, адже вирізи на талії та пласкому животі й пікантне декольте акцентували на всіх принадах її фантастичної фігури. Купальник з червоними вставками вона доповнила прозорою накидкою в горох, яка довершила look.

Слава Камінська відпочивала з укладкою, а обличчя приховала за масивними сонцезахисними окулярами. Схоже, частину вільного дня вона вирішила провести без косметики, а от показати природну красу на камеру не наважилась. Проте шанувальники залишились задоволені, адже стрункі довгі ніжки й пишний бюст прикували до себе всю увагу.



Слава Камінська засвітила ідеальне тіло в купальнику / Фото Instagram / @babaslavka