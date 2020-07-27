Солистка группы "Неангелы" Слава Каминская устроила отдых с детьми. Вместе они наслаждались релаксом в бассейне, а звездная мама не упустила возможности похвастаться идеальной фигурой в купальнике.

Участница нового сезона проекта "Танцы со звездами" 36-летняя Слава Каминская до старта шоу доказывает, что со своими безупречными формами готова покорять зрителей соблазнительными танцами. В инстаграме она показала фото в купальнике и наделала шума в сети.

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Только за сутки горячий кадр набрал более 20 тысяч лайков, а в комментариях поклонники восхищались мамой двоих детей, которая следит за собой и своим телом. Фотография была сделана во время отдыха с детьми – 5-летним сыном Леонардом и 4-летней дочерью Лаурой. В подписи певица отметила, что из-за напряженного графика понежиться вблизи бассейна может только полдня.

Слава Каминская в купальнике

Для отдыха солистка группы "НеАнгелы" выбрала сдельный купальник с тигровым принтом, который стал настоящим трендом этого летнего сезона. Образ совсем не скрывал тело Славы, ведь вырезы на талии и плоском животе и пикантное декольте акцентировали на всех прелестях ее фантастической фигуры. Купальник с красными вставками она дополнила прозрачной накидкой в ​​горох, которая дополнила look.

Слава Каминская отдыхала с укладкой, а лицо скрыла за массивными солнцезащитными очками. Похоже, часть свободного дня она решила провести без косметики, а вот показать естественную красоту на камеру не решилась. Однако поклонники остались довольны, ведь стройные длинные ножки и пышный бюст приковали к себе все внимание.



Слава Каминская засветила идеальное тело в купальнике / Фото Instagram / @babaslavka