Ви досі не змогли вибрати книжку для затишного вечора? Тоді сайт Break the Bubble підкине декілька варіантів, не спираючись на ваші вподобання. Але при цьому книга вам обов'язково сподобається!

Декілька років існує книжковий агрегатор A book like foo, який може підібрати книгу під конкретні смаки. Сайт Break the Bubble – це повна протилежність, зазначає LifeStyle 24.

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Як працює Break the Bubble

Цей книжковий агрегатор пропонує своїм відвідувачам розширювати кругозір. Сайт пропонує почитати щось, що не схоже на те, що ви любите, але попри це книга вам сподобається! Автори проєкту вважають, що це допоможе стати більш відкритим до експериментів і позбутися упередженого ставлення до того, що не збігається з вашими смаками.

Як користуватися Break the Bubble

У рядку пошуку потрібно ввести назву книги або ім'я письменника, якого ви любите читати. Відповідно до цих даних, агрегатор видасть добірку книг. Чим більше назв, тим будуть цікаве рекомендації. Переглянути рекомендовані книги та вибрати ту, яка здалась найбільш гостроцікавою.

Готові шаблони для користувачів

На сайті вже є готові шаблони.



Інтерфейс сайту Break the Bubble / Скріншот 24 каналу

У них можна знайти: