Вы до сих пор не смогли выбрать книгу для уютного вечера? Тогда сайт Break the Bubble подбросит несколько вариантов, не опираясь на ваши предпочтения. Но при этом книга вам обязательно понравится!

Несколько лет существует книжный агрегатор A book like foo, который может подобрать книгу под конкретные вкусы. Сайт Break the Bubble – это полная противоположность, отмечает LifeStyle 24.

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Как работает Break the Bubble

Этот книжный агрегатор предлагает своим посетителям расширять кругозор. Сайт предлагает почитать что-то, что не похожее на то, что вы любите, но несмотря на это книга вам понравится! Авторы проекта считают, что это поможет стать более открытым к экспериментам и избавиться от предвзятого отношения к тому, что не совпадает с вашими вкусами.

Как пользоваться Break the Bubble

В строке поиска нужно ввести название книги или имя писателя, которого вы любите читать. Согласно этим данным, агрегатор выдаст подборку книг. Чем больше названий, тем интересное будут рекомендации. Посмотреть рекомендованные книги и выбрать ту, которая показалась наиболее интересной.

Готовые шаблоны для пользователей

На сайте уже есть готовые шаблоны.



Интерфейс сайта Break the Bubble / Скриншот 24 канала

У них можно найти: