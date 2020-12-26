Ярым противником иллюстраций были Николай Гоголь и Эрнест Хемингуэй. Последнему категорически не нравилось, если созданный им образ не совпадал с интерпретацией художника. Несмотря на это иллюстрации в книгах – очень важны.

Чарльз Диккенс был уверен, что только сотрудничество писателя и художника способно создать действительно уникальную книгу. Поэтому он выбрал для себя иллюстратора-художника Хеблота Найт Брауна, пишет Cameralabs.

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Почему книгам нужны иллюстрации

Книга и иллюстрация существуют неразрывно. Даже в текстах старых рукописных книг можно найти как рука автора вплетала рисованные орнаменты, лики святых или вязь в заглавных буквах. Создатели понимали, что хранить книгу долго, поэтому и вид она должна иметь как реликвия.

Хорошо иллюстрированное издание формирует правильный вкус и зарождает в читателях книжный голод: желание обладать ею, хранить ее и передавать из поколения в поколение.

Иллюстрация уже давно вышла за пределы перевода текста и стала отдельным видом искусства. На страницах книги параллельно могут существовать 2 мира – от писателя и картины. Картинки в книжках погружают читателя в контекст событий, приоткрывают завесу таинственности и помогают по-новому взглянуть на уже знакомые произведения.

Удивительная подборка иллюстраций к книгам

Детская сказка "Приключения Пиноккио" способна превратиться в средневековую мистическую историю, которая выглядит очень непонятно.



"Приключения Пиноккио" / Иллюстрация Роберта Ингпена

С этой иллюстрацией меняется представление о том, как мог выглядеть чудовище из сказки "Красавица и чудовище".



"Красавица и чудовище" / Иллюстрация Габриэля Пачеко

Возможно чудовище выглядело так, как его изобразила Анжела Барретта.



"Красавица и чудовище" / Иллюстрация Анжелы Барретт



"Дневник спичечной коробки" / Иллюстрация Баграма Ибатуллина

Странные создания и маленькая девочка – именно так Артур Рэкхем видит захватывающие приключения Алисы в стране чудес.



"Алиса в стране чудес" / Иллюстрация Артура Рэкхема



"Снежная королева" / Иллюстрация Бориса Диодора



"Книга джунглей" / Иллюстрация Габриэля Пачеко



"Черный пес" / Иллюстрация Леви Пинфолда

Благодаря этой иллюстрации можно увидеть, как же Охранник снов оберегал всех от плохих сновидений.



"Охранник снов" / Иллюстрация Роберта Ингпена