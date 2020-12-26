Что скрывается под обложкой: шедевры книжных иллюстраторов
Ярым противником иллюстраций были Николай Гоголь и Эрнест Хемингуэй. Последнему категорически не нравилось, если созданный им образ не совпадал с интерпретацией художника. Несмотря на это иллюстрации в книгах – очень важны.
Чарльз Диккенс был уверен, что только сотрудничество писателя и художника способно создать действительно уникальную книгу. Поэтому он выбрал для себя иллюстратора-художника Хеблота Найт Брауна, пишет Cameralabs.
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Почему книгам нужны иллюстрации
Книга и иллюстрация существуют неразрывно. Даже в текстах старых рукописных книг можно найти как рука автора вплетала рисованные орнаменты, лики святых или вязь в заглавных буквах. Создатели понимали, что хранить книгу долго, поэтому и вид она должна иметь как реликвия.
Хорошо иллюстрированное издание формирует правильный вкус и зарождает в читателях книжный голод: желание обладать ею, хранить ее и передавать из поколения в поколение.
Иллюстрация уже давно вышла за пределы перевода текста и стала отдельным видом искусства. На страницах книги параллельно могут существовать 2 мира – от писателя и картины. Картинки в книжках погружают читателя в контекст событий, приоткрывают завесу таинственности и помогают по-новому взглянуть на уже знакомые произведения.
Удивительная подборка иллюстраций к книгам
Детская сказка "Приключения Пиноккио" способна превратиться в средневековую мистическую историю, которая выглядит очень непонятно.
"Приключения Пиноккио" / Иллюстрация Роберта Ингпена
С этой иллюстрацией меняется представление о том, как мог выглядеть чудовище из сказки "Красавица и чудовище".
"Красавица и чудовище" / Иллюстрация Габриэля Пачеко
Возможно чудовище выглядело так, как его изобразила Анжела Барретта.
"Красавица и чудовище" / Иллюстрация Анжелы Барретт
"Дневник спичечной коробки" / Иллюстрация Баграма Ибатуллина
Странные создания и маленькая девочка – именно так Артур Рэкхем видит захватывающие приключения Алисы в стране чудес.
"Алиса в стране чудес" / Иллюстрация Артура Рэкхема
"Снежная королева" / Иллюстрация Бориса Диодора
"Книга джунглей" / Иллюстрация Габриэля Пачеко
"Черный пес" / Иллюстрация Леви Пинфолда
Благодаря этой иллюстрации можно увидеть, как же Охранник снов оберегал всех от плохих сновидений.
"Охранник снов" / Иллюстрация Роберта Ингпена
"Рождественская елка" / Иллюстрация Роберта Ингпена
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