Компания Amazon опубликовала список книг, которые больше всего заказывали онлайн интернет-пользователи. В него вошла как неумирающей классика, так и экземпляры, которые стали основой для фильмов.

В 2020 году, по данным The Amazon Book Review, самой популярной книгой 2020 году стала первая часть "поттерианы" "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг. По мнению LifeStyle 24, причиной этому стала давняя любовь фанатов к книгам и фильмам о маленьком волшебнике, а также скандал с писательницей, которая обвинялась в этом году в трансфобии из-за своих неоднозначных высказываний.

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Вторую строчку рейтинга Amazon заняла книга "Там, где раки поют" (Where the Crawdads Sing) Делии Оуэнс. Книга 2018 года совмещает две временные линии, которые едва переплетаются между собой.

Третье место заняла книга мемуаров Мишель Обамы "Становление" (Becoming). В своей книге женщина рассказала о детстве, юности, знакомстве с 44-м президентом США Бараком Обамой и жизни в Белом доме. Книга быстро стала бестселлором, из-за чего в конце 2019 года Мишель Обама вошла в тройку самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes.

Стоит добавить, что в перечне самых популярных книг оказался и неизданный дополнительный роман к саге "Сумерки" Стефани Майер – "Полуночное солнце" (Midnight Sun), в которой рассказываются события с точки зрения Эдварда Каллена вместо Беллы Свон. Также в списке есть книга "И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere), который был положен в основу популярного одноименного сериала с Риз Уизерспун в главной роли.

Самые популярные книги 2020 года