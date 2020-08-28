Британская писательница Джоан Роулинг несколько месяцев назад попала в скандал, который вызвал яростное обсуждение в соцсетях и СМИ. После неоднозначных заявлений писательницы о гендерных признаках и осуждения, она отдала свою награду "Пульс надежды" от правозащитной организации Роберта Ф. Кеннеди.

Скандал с участием Джоан Роулинг разгорелся еще в июне. Тогда же автор "Гарри Поттера" в шутливой форме раскритиковала термин "Менструирующие люди": "Люди, которые менструируют. Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, которые искажают слово "женщина" – woman)", – писала Роулинг.

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После этого в сети появилась осуждающая реакция Дэниела Рэдклиффа, а впоследствии – и Эммы Уотсон. Роулинг пыталась объяснить свои слова, вспоминая о личном опыте домашнего и сексуального насилия. Она также утверждала, что трансженщины, которые не прошли гормональную терапию или хирургическую операцию, не должны иметь доступа к однополым пространствам.

Почему Роулинг вернула награду?

Впрочем скандал затронул и Керри Кеннеди, которая является президентом правозащитной организации и от которой в 2019 году писательнице была вручена награда, сообщает The Guardian. Женщина отметила, что комментарии Роулинг "привели к унижению жизненного опыта трансгендеров" и что ее "нападки на трансгендерное сообщество несовместимы с фундаментальными убеждениями и ценностями организации и представляют собой отрицание мировоззрения моего отца". Поэтому Джоан Роулинг 27 августа заявила, что вернет врученную организацией награду.

"Из-за очень серьезного конфликта взглядов между мной и организацией я чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как вернуть награду "Пульса надежды", врученную мне в прошлом году. Я глубоко опечалена тем, что организация решила занять эту позицию, но никакие награды или отличия, независимо от моего восхищения человеком, в честь которого они названы, не значат для меня настолько много, чтобы я потеряла право следовать моей совести", – написала на своем сайте Роулинг, добавив, что не разделяет трансфобних взглядов.