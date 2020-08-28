Британська письменниця Джоан Роулінг кілька місяців тому встрягла у скандал, який викликав шалене обговорення у соцмережах та ЗМІ. Після неоднозначних заяв письменниці про гендерні ознаки та осуд вона віддала свою нагороду "Пульс надії" від правозахисної організації Роберта Ф. Кеннеді.

Скандал за участю Джоан Роулінг розгорівся ще у червні. Тоді ж авторка "Гаррі Поттера" у жартівливій формі розкритикувала термін "люди, що менструюють": "Люди, які менструюють. Я впевнена, що існує слово для цих людей. Хто-небудь, допоможіть мені. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, які перекручують слово "жінка" – woman)", – писала Роулінг.

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Після цього в мережі з'явилась осудлива реакція Деніела Редкліффа, а згодом – і Емми Вотсон. Роулінг намагалась пояснити свої слова, згадуючи про особистий досвід домашнього і сексуального насильства. Вона також стверджувала, що трансжінки, які не пройшли гормональну терапію або хірургічну операцію, не повинні мати доступу до одностатевих просторів.

Чому Роулінг повернула нагороду?

Втім скандал зачепив і Керрі Кенеді, яка є президентом правозахисної організації і від якої у 2019 році письменниці було вручено нагороду, повідомляє The Guardian. Жінка зазначила, що коментарі Роулінг "призвели до приниження життєвого досвіду трансгендерів" і що її "нападки на трансгендерну спільноту несумісні з фундаментальними переконаннями та цінностями організації та являють собою заперечення світогляду мого батька". Відтак Джоан Роулінг 27 серпня заявила, що поверне вручену організацією нагороду.

"Через дуже серйозний конфлікт поглядів між мною й організацією я відчуваю, що у мене немає іншого вибору, окрім як повернути нагороду "Пульсу надії", вручену мені минулого року. Я глибоко засмучена тим, що організація вирішила зайняти цю позицію, але жодні нагороди або відзнаки, незалежно від мого захоплення людиною, на честь якої вони названі, не означають для мене настільки багато, щоб я втратила право слідувати моїй совісті", – написала на своєму сайті Роулінг, додавши, що не поділяє трансфобних поглядів.