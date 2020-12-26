Затятим противником ілюстрацій були Микола Гоголь та Ернест Хемінгуей. Останньому категорично не подобалося, якщо створений ним образ не збігався з інтерпретацією художника. Попри це ілюстрації в книжках – є дуже важливими.

Чарльз Діккенс був впевнений, що тільки співпраця письменника та художника здатна створити дійсно унікальну книгу. Тому він обрав для себе ілюстратора-художника Хеблота Найт Брауна, пише Cameralabs.

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Чому книгам потрібні ілюстрації

Книга та ілюстрація існують нерозривно. Навіть у текстах старих рукописних книг можна знайти як рука автора вплітала мальовані орнаменти, лики святих або ж в'язь у заголовних літерах. Творці розуміли, що зберігатимуть книгу довго, тому й вигляд вона повинна мати як реліквія.

Гарно ілюстроване видання формує правильний смак і зароджує в читачах книжковий голод: бажання володіти нею, зберігати її та передавати з покоління в покоління.

Ілюстрація вже давно вийшла за межі переказу тексту та стала окремим видом мистецтва. На сторінках книги паралельно можуть існувати 2 світи – від письменника та від художника. Картинки в книжках занурюють читача в контекст подій, відкривають завісу таємничості та допомагають по-новому поглянути на вже знайомі твори.

Дивовижна добірка ілюстрацій до книжок

Дитяча казка "Пригоди Піноккіо" здатна перетворитись в середньовічну містичну історію, яка виглядає дуже незрозуміло.



"Пригоди Піноккіо" / Ілюстрація Роберта Інгпена

З цією ілюстрацією змінюється уявлення про те, як міг виглядати чудовисько з казки "Красуня та чудовисько".



"Красуня і чудовисько" / Ілюстрація Габріеля Пачеко

Можливо чудовисько виглядало так, як його зобразила Анжела Барретті.



"Красуня і чудовисько" / Ілюстрація Анжели Барретті



"Щоденник сірникової коробки" / Ілюстрація Баграма Ибатулліна

Чудернацькі створіння та маленька дівчинка – саме так Артур Рекхем бачить захоплюючи пригоди Аліси в країні чудес.



"Аліса в країні чудес" / Ілюстрація Артура Рекхема



"Сніжна королева" / Ілюстрація Бориса Діодора



"Книга джунглів" / Ілюстрація Габріеля Пачеко



"Чорний пес" / Ілюстрація Леві Пінфолда

Завдяки цій ілюстрації можна побачити, як же Охоронець снів оберігав усіх від поганих сновидінь.



"Охоронець снів" / Ілюстрація Роберта Інгпена