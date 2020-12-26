Що ховається під обкладинкою: шедеври книжкових ілюстраторів
Затятим противником ілюстрацій були Микола Гоголь та Ернест Хемінгуей. Останньому категорично не подобалося, якщо створений ним образ не збігався з інтерпретацією художника. Попри це ілюстрації в книжках – є дуже важливими.
Чарльз Діккенс був впевнений, що тільки співпраця письменника та художника здатна створити дійсно унікальну книгу. Тому він обрав для себе ілюстратора-художника Хеблота Найт Брауна, пише Cameralabs.
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Чому книгам потрібні ілюстрації
Книга та ілюстрація існують нерозривно. Навіть у текстах старих рукописних книг можна знайти як рука автора вплітала мальовані орнаменти, лики святих або ж в'язь у заголовних літерах. Творці розуміли, що зберігатимуть книгу довго, тому й вигляд вона повинна мати як реліквія.
Гарно ілюстроване видання формує правильний смак і зароджує в читачах книжковий голод: бажання володіти нею, зберігати її та передавати з покоління в покоління.
Ілюстрація вже давно вийшла за межі переказу тексту та стала окремим видом мистецтва. На сторінках книги паралельно можуть існувати 2 світи – від письменника та від художника. Картинки в книжках занурюють читача в контекст подій, відкривають завісу таємничості та допомагають по-новому поглянути на вже знайомі твори.
Дивовижна добірка ілюстрацій до книжок
Дитяча казка "Пригоди Піноккіо" здатна перетворитись в середньовічну містичну історію, яка виглядає дуже незрозуміло.
"Пригоди Піноккіо" / Ілюстрація Роберта Інгпена
З цією ілюстрацією змінюється уявлення про те, як міг виглядати чудовисько з казки "Красуня та чудовисько".
"Красуня і чудовисько" / Ілюстрація Габріеля Пачеко
Можливо чудовисько виглядало так, як його зобразила Анжела Барретті.
"Красуня і чудовисько" / Ілюстрація Анжели Барретті
"Щоденник сірникової коробки" / Ілюстрація Баграма Ибатулліна
Чудернацькі створіння та маленька дівчинка – саме так Артур Рекхем бачить захоплюючи пригоди Аліси в країні чудес.
"Аліса в країні чудес" / Ілюстрація Артура Рекхема
"Сніжна королева" / Ілюстрація Бориса Діодора
"Книга джунглів" / Ілюстрація Габріеля Пачеко
"Чорний пес" / Ілюстрація Леві Пінфолда
Завдяки цій ілюстрації можна побачити, як же Охоронець снів оберігав усіх від поганих сновидінь.
"Охоронець снів" / Ілюстрація Роберта Інгпена
"Різдвяна ялинка" / Ілюстрація Роберта Інгпена
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