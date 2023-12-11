Саша Бо охрестила доньку: перші фото дівчинки з хрещеними

Наприкінці листопада популярна блогерка з Івано-Франківська Саша Бо та її чоловік, стоматолог Платон Тарнавський, стали батьками донечки. Днями вони охрестили дівчинку.

Її зіркові батьки назвали Вірою. Олександра розповідала, що обрали це ім'я для доньки вони вже давно.

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Саша Бо охрестила доньку

Блогерка показала фото та відео з таїнства хрещення, яке пройшло в храмі святих Кирила та Мефодія. Зіркова матуся також розсекретила хто став хрещеними батьками її донечки – підприємець Станіслав Іванишин та Ольга Хробуст.

Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки,

– підкреслила Олександра.

Реакція мережі

У коментарях підписники привітали сім'ю та наголосили, що відео з таїнства дуже зворушливе.

"Вітаю вашу родину з таким світлим святом. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає вашу донечку та родину";

"Дуже. Аж до сліз";

"Вітаю вашу сім'ю з таким важливим святом";

"Щиро вітаю вашу сім'ю. Міцного здоров'я, Божого благословення і щасливої долі Вірочці";

"Яке зворушливе відео! Олічка буде дуже гарною хресною! Клас";

"Як гарно".

Окрім відео, Саша Бо також поділилася світлинами з донькою, її хрещеними та бабусею з дідусем.

Фото з хрещення доньки Саші Бо / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Третя дитина Саші Бо