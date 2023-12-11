Її зіркові батьки назвали Вірою. Олександра розповідала, що обрали це ім'я для доньки вони вже давно.

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Саша Бо охрестила доньку

Блогерка показала фото та відео з таїнства хрещення, яке пройшло в храмі святих Кирила та Мефодія. Зіркова матуся також розсекретила хто став хрещеними батьками її донечки – підприємець Станіслав Іванишин та Ольга Хробуст.

Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки,

– підкреслила Олександра.

Реакція мережі

У коментарях підписники привітали сім'ю та наголосили, що відео з таїнства дуже зворушливе.

"Вітаю вашу родину з таким світлим святом. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає вашу донечку та родину";

"Дуже. Аж до сліз";

"Вітаю вашу сім'ю з таким важливим святом";

"Щиро вітаю вашу сім'ю. Міцного здоров'я, Божого благословення і щасливої долі Вірочці";

"Яке зворушливе відео! Олічка буде дуже гарною хресною! Клас";

"Як гарно".

Окрім відео, Саша Бо також поділилася світлинами з донькою, її хрещеними та бабусею з дідусем.

Фото з хрещення доньки Саші Бо / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Третя дитина Саші Бо