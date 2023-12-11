Її зіркові батьки назвали Вірою. Олександра розповідала, що обрали це ім'я для доньки вони вже давно.
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Саша Бо охрестила доньку
Блогерка показала фото та відео з таїнства хрещення, яке пройшло в храмі святих Кирила та Мефодія. Зіркова матуся також розсекретила хто став хрещеними батьками її донечки – підприємець Станіслав Іванишин та Ольга Хробуст.
Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки,
– підкреслила Олександра.
Реакція мережі
У коментарях підписники привітали сім'ю та наголосили, що відео з таїнства дуже зворушливе.
- "Вітаю вашу родину з таким світлим святом. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає вашу донечку та родину";
- "Дуже. Аж до сліз";
- "Вітаю вашу сім'ю з таким важливим святом";
- "Щиро вітаю вашу сім'ю. Міцного здоров'я, Божого благословення і щасливої долі Вірочці";
- "Яке зворушливе відео! Олічка буде дуже гарною хресною! Клас";
- "Як гарно".
Окрім відео, Саша Бо також поділилася світлинами з донькою, її хрещеними та бабусею з дідусем.
Фото з хрещення доньки Саші Бо / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Третя дитина Саші Бо
- Блогерка дізналася, що чекає на дитину на початку 2023 року. Втім, в блозі розповіла про це лише в травні.
- Також Олександра має двох синів від попереднього шлюбу – Данила та Євгена.
- Вагітність блогерки проходила з аномалією: їй поставили діагноз ЄАП (єдина артерія пуповини). Однак, це не загрожувало дитині: "Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою".
- Народила доньку Саша ввечері 21 листопада.