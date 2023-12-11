Ее звездные родители назвали Верой. Александра рассказывала, что выбрали это имя для дочери они уже давно.

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Саша Бо окрестила дочь

Блоггер показала фото и видео с таинства крещения, которое прошло в храме святых Кирилла и Мефодия. Звездная мама также рассекретила, кто стал крестными родителями ее дочери – предприниматель Станислав Иванишин и Ольга Хробуст.

Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители,

– подчеркнула Александра.

Реакция сети

В комментариях подписчики поздравили семью и подчеркнули, что видео из таинства очень трогательное.

"Поздравляю вашу семью с таким светлым праздником. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает вашу дочь и семью";

"До слез";

"Поздравляю вашу семью с таким важным праздником";

"Искренне поздравляю вашу семью. Крепкого здоровья, Божьего благословения и счастливой судьбы Верочке";

"Какое трогательное видео! Олечка будет очень хорошей крестной! Класс";

"Как красиво".

Кроме видео, Саша Бо также поделилась фотографиями с дочерью, ее крестными и бабушкой с дедушкой.

Фото с крещения дочери Саши Бо / Скриншоты с инстаграм-сторис

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