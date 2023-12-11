Ее звездные родители назвали Верой. Александра рассказывала, что выбрали это имя для дочери они уже давно.
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Саша Бо окрестила дочь
Блоггер показала фото и видео с таинства крещения, которое прошло в храме святых Кирилла и Мефодия. Звездная мама также рассекретила, кто стал крестными родителями ее дочери – предприниматель Станислав Иванишин и Ольга Хробуст.
Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители,
– подчеркнула Александра.
Реакция сети
В комментариях подписчики поздравили семью и подчеркнули, что видео из таинства очень трогательное.
- "Поздравляю вашу семью с таким светлым праздником. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает вашу дочь и семью";
- "До слез";
- "Поздравляю вашу семью с таким важным праздником";
- "Искренне поздравляю вашу семью. Крепкого здоровья, Божьего благословения и счастливой судьбы Верочке";
- "Какое трогательное видео! Олечка будет очень хорошей крестной! Класс";
- "Как красиво".
Кроме видео, Саша Бо также поделилась фотографиями с дочерью, ее крестными и бабушкой с дедушкой.
Фото с крещения дочери Саши Бо / Скриншоты с инстаграм-сторис
Третий ребенок Саши Бо
- Блоггер узнала, что ждет ребенка в начале 2023 года. Но в блоге рассказала об этом только в мае.
- Также у Александри есть двое сыновей от предыдущего брака – Даниил и Евгений.
- Беременность блогерши проходила с аномалией: ей был поставлен диагноз ЕАП (единственная артерия пуповины). Впрочем, это не угрожало ребенку: "Ребенок начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности он родится маленьким, однако здоровым".
- Родила дочь Саша вечером 21 ноября