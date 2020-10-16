Голлівудська актриса Сара Джессіка Паркер полюбляє стильні і трендові вбрання. Відтак її часто порівнюють зі знаменитою героїнею серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

Нові фото Сари Джессіки Паркер

Як передає 24 канал, окрім акторської кар'єри Сара Джессіка Паркер має ще й успішний дизайнерський бізнес. Знаменита модниця розробляє та продає взуття, яке випускає під маркою SJP. Це прибуткове хобі настільки подобається Сарі Джессіці Паркер, що вона залюбки сама консультує клієнток свого бутику в Нью-Йорку та сама рекламує свою продукцію.

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Днями папараці побачили актрису поряд з її магазином. Сара Джессіка Паркер знімала нову рекламу для свого бренду, примірявши яскраві туфлі зі своєї нової колекції. До взуття кінозірка підібрала чорну мішкувату сукню, яка виглядала досить стильно у поєднанні з блакитними човниками.

Та справжній фурор викликала поява Сари Джессіки Паркер у в'язаній сукні з поясом на талії. А от головний акцент образу був на яскравому взутті на підборах кольору фуксії. Ефектне вбрання оголювало ноги голлівудської красуні, взуті у брендові туфлі, що нагадувало стиль знаменитої кіногероїні – Керрі Бредшоу.

Яким був стиль Керрі Бредшоу

Автори серіалу "Секс і місто" приділили велику увагу змалюванню образу головної героїні – журналістки Керрі Бредшоу. І хоч стрічка виходила на екран з 1998 до 2004 року, стиль цієї модниці викликає захват і сьогодні.

Головним секретом іміджу Керрі була любов до брендового одягу та взуття. Журналістка могла витратити останні кошти на босоніжки Jimmy Choo, щоб на вечірці виглядати неперевершено. І головний акцент голлівудська модниця, яку зіграла Сара Джессіка Паркер, завжди робила на струнких ногах.