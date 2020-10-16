Голливудская актриса Сара Джессика Паркер любит стильные и трендовые наряды. Поэтому ее часто сравнивают со знаменитой героиней сериала "Секс и город" Кэрри Брэдшоу.

Новые фото Сары Джессики Паркер

Как передает 24 канал, кроме актерской карьеры Сара Джессика Паркер имеет еще и успешный дизайнерский бизнес. Знаменитая модница разрабатывает и продает обувь, которую выпускает под маркой SJP. Это прибыльное хобби настолько нравится Саре Джессике Паркер, что она охотно сама консультирует клиенток своего бутика в Нью-Йорке и сама рекламирует свою продукцию.

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На днях папарацци увидели актрису рядом с ее магазином. Сара Джессика Паркер снимала новую рекламу для своего бренда, примерив яркие туфли из своей новой коллекции. К обуви кинозвезда подобрала черное мешковатое платье, которое выглядело довольно стильно в сочетании с голубыми лодочками.

Но настоящий фурор вызвало появление Сары Джессики Паркер в вязаном платье с поясом на талии. А вот главный акцент образа был на яркой обуви на каблуке цвета фуксии. Эффектный наряд обнажал ноги голливудской красавицы, обутые в брендовые туфли, что напоминало стиль знаменитой киногероини – Кэрри Брэдшоу.

Каким был стиль Кэрри Брэдшоу

Авторы сериала "Секс и город" уделили большое внимание обрисовке образа главной героини – журналистки Кэрри Брэдшоу. И хоть лента выходила на экран с 1998 до 2004 года, стиль этой модницы вызывает восторг и сегодня.

Главным секретом имиджа Кэрри была любовь к брендовой одежде и обуви. Журналистка могла потратить последние средства на босоножки Jimmy Choo, чтобы на вечеринке выглядеть непревзойденно. И главный акцент голливудская модница, которую сыграла Сара Джессика Паркер, всегда делала на стройных ногах.