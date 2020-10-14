У Голлівуді спалахнув черговий гучний скандал. Зірки серіалу "Усі жінки – відьми" Голлі Марі Комбс та Роуз Макгавен оскандалились коментарем нового проєкту "Чародійки". І Сара Джеффрі, яка виконала у стрічці роль Меггі, вирішила не мовчати на образу.

Чому спалахнув скандал

Як відомо, після завершення зйомок серіалу "Усі жінки – відьми" актриси Роуз МакГоуен і Голлі Марі Комбс підтримують дружні стосунки. Нещодавно кінозірки влаштували вечерю та вийшли у прямий ефір в інстаграмі.

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Саме під час невимушеної бесіди актриси вирішили прокоментувати новий проєкт, знятий за мотивами "Усі жінки – відьми". У прямому ефірі скандальна Роуз МакГоуен назвала роботу своїх колег "відстійною". Водночас акторка додала, що добре, хоч молоді актриси мали такий собі підробіток в Голлівуді.

У відповідь на відверту образу Голлі Марі Комбс, яка виконувала роль Пайпер, тільки засміялась.

Реакція актриси Сари Джеффрі

Зірка нового серіалу "Чародійки" не одразу вирішила реагувати на скандальне відео. та після кількох днів обмірковувань Сара Джеффрі все ж написала допис у твіттері, в якому назвала знаменитих актрис жалюгідними.

Знаєте, я бачила це відео раніше, але утрималася від коментарів. Я думала: краще просто дозволити їм кричати у прірву. Та це сумно і відверто жалюгідно, коли дорослі жінки поводяться так,

– заявила Сара Джеффрі.

Окрім цього, молода акторка додала, що зіркам оригінального серіалу "Усі жінки – відьми" варто знайти справу, яка приноситиме їм щастя. Тоді й хейтерство роботи темношкірих колег не буде для них цікавим.

2/2 I truly hope they find happiness elsewhere, and not in the form of putting down other WOC. I would be embarrassed to behave this way. Peace and love to y’all. https://t.co/MuyZCZjbCp — Sarah Jeffery (@sarahjeffery) October 13, 2020

Що відомо про "Усі жінки – відьми" і "Чародійки"

З 1998 до 2006 року на екранах виходив популярний серіал "Усі жінки – відьми". Стрічка розповіла про сестер Галлівел – Прю, Пайпер і Фіббі. Після смерті матері дівчата повертаються у свій сімейний маєток та завдяки заклинанню отримують сили, про які раніше не знали. Сестри Галлівел стають чародійками і розпочинають боротьбу зі злом.

Головні ролі у серіалі виконали Шеннен Догерті, Голлі Марі Комбс та Алісса Мілано. Після чималого скандалу на знімальному майданчику автори серіалу "Усі жінки – відьми" вирішили внести зміни у сюжеті: Прю, за їхнім задумом, померла у поєдинку з демоном. Її у серіалі замінила інша сестра Пейдж, яку зіграла актриса Роуз Макгавен.

У 2018 році проєкт вирішили перезапустити. На зміну "Усім жінкам – відьмам" прийшли "Чародійки", де головні ролі отримали темношкірі актриси Сара Джеффрі, Мелоні Діаз і Меделін Манток. Вони зіграли трьох сестер-відьом, які також використовують "Силу трьох" у боротьбі з демонами.



"Чародійки": серіал 2018 року / Фото Pinterest