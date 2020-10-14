В Голливуде вспыхнул очередной громкий скандал. Звезды сериала "Все женщины – ведьмы" Холли Мари Комбс и Роуз Макгоуэн оскандалились комментарием нового проекта "Зачарованные". И Сара Джеффри, исполнившая в ленте роль Мэгги, решила не молчать на обиду.

Почему вспыхнул скандал

Как известно, после завершения съемок сериала "Все женщины – ведьмы" актрисы Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс поддерживают дружеские отношения. Недавно кинозвезды устроили ужин и вышли в прямой эфир в инстаграм.

Читайте также Звезда "Игры престолов" заявил, что Дейнерис Таргариен унижали в сериале

Именно во время непринужденной беседы актрисы решили прокомментировать новый проект, снятый по мотивам "Все женщины – ведьмы". В прямом эфире скандальная Роуз Макгоуэн назвала работу своих коллег "отстойной". В то же время актриса добавила, что хорошо, хотя молодые актрисы имели такую себе подработку в Голливуде.

В ответ на откровенное оскорбление Холли Мари Комбс, исполнявшей роль Пайпер, только засмеялась.

Реакция актрисы Сары Джеффри

Звезда нового сериала "Зачарованные" не сразу решила реагировать на скандальное видео, но после нескольких дней обдумываний Сара Джеффри все же написала сообщение в твиттере, в котором назвала знаменитых актрис жалкими.

Знаете, я видела это видео раньше, но воздержалась от комментариев. Я думала: лучше просто позволить им кричать в пропасть. Но это печально и откровенно жалко, когда взрослые женщины ведут себя так,

– заявила Сара Джеффри.

Кроме этого, молодая актриса добавила, что звездам оригинального сериала "Все женщины – ведьмы" стоит найти дело, которое будет приносить им счастье. Тогда и хейтерство работы темнокожих коллег не будет для них интересным.

2/2 I truly hope they find happiness elsewhere, and not in the form of putting down other WOC. I would be embarrassed to behave this way. Peace and love to y’all. https://t.co/MuyZCZjbCp — Sarah Jeffery (@sarahjeffery) October 13, 2020

Что известно о "Все женщины – ведьмы" и "Зачарованные"

С 1998 по 2006 год на экранах выходил популярный сериал "Все женщины – ведьмы". Лента рассказала о сестрах Холливелл – Прю, Пайпер и Фибби. После смерти матери девушки возвращаются в свое семейное поместье и благодаря заклинанию получают силы, о которых раньше не знали. Сестры Холливелл становятся чародейками и начинают борьбу со злом.

Главные роли в сериале исполнили Шеннен Догерти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано. После нешуточного скандала на съемочной площадке авторы сериала "Все женщины – ведьмы" решили внести изменения в сюжете: Прю, по их замыслу, умерла в поединке с демоном. Ее в сериале заменила другая сестра Пейдж, которую сыграла актриса Роуз Макгоуэн.

В 2018 году проект решили перезапустить. На смену "Всем женщинам – ведьмам" пришли "Зачарованные", где главные роли получили темнокожие актрисы Сара Джеффри, Мэлони Диаз и Мэделин Манток. Они сыграли трех сестер-ведьм, которые также используют "Силу трех" в борьбе с демонами.

"Зачарованные": сериал 2018 года / Фото Pinterest