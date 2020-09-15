Українська співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" поділилась деталями освідчення її коханого – чоловіка Ігоря Кучеренка, співвласника мережі спортивних клубів. За її словами, на той момент вона хотіла б виглядати краще, оскільки лише повернулась із подорожі.

Про особливий вечір у її житті Санта Дімопулос розповіла в програмі "Життя відомих людей". Жінка зовсім не очікувала, що отримає пропозицію одруження у момент, коли вона тільки-но повернеться з Москви в Україну. Але старший від неї на 18 років коханий, схоже, вирішив не гаяти час.

До слова Санта Дімопулос розкрила секрет свого щасливого шлюбу

"Ми якраз помирилися і я приїхала з Москви. Була зустріч по роботі, він зустрів мене з вокзалу і я в якійсь кофтині без макіяжу поїхала з ним обідати. Дівчата завжди будьте готові, що ви завжди повинні мати гарний вигляд на всяк випадок. Сідаємо ми за стіл, а всі починають підніматися. Всі люди, які були підставні, починають грати на інструментах, офіціанти – співати пісню. Виходить співак співає, потім виходить жінка з РАЦСу. Для мене це був шок", – розповіла зірка.

Санта також поділилась, що Ігор одразу знайшов спільну мову з її сином Даніелем та навіть допоміг жінці налагодити стосунки з батьком хлопчика – Андрієм Джеджулою. Колишнє подружжя не лише забуло про старі образи, а й стали товаришувати. А нова дружина Джеджули – Юлія, навіть була на весіллі у Санти та Ігоря.

"Тато у нього є, а він його друг, ментор – чоловік на якого він хоче бути схожим. Для мене це головне", – константувала Дімопулос. Артистка також зізналась, що неймовірно щаслива від того, що окрім сина від Джеджули вона має донечку Софію від Ігоря, яку народила лише рік тому.

Найбільший мій проєкт – це хлопчик і дочка. Все як я мріяла: першого – хлопчика, другу – дівчинку. Я хочу велику родину, де буде багато дітей, собака, великий будинок, і потихеньку все, про що я мрію – збувається,

– підсумувала Санта.

Що відомо про особисте життя Санти Дімопулос?

Санта Дімопулос перебувала в цивільному шлюбі з Андрієм Джеджулою з 2007 по 2010 рік. У 2008 році у них народився син Данієль, якому зараз 12 років. Після цього Джеджула у 2017 році одружився з Юлією Леус, у якої вже є 18-річна донька Ангеліна від попередніх стосунків. Щодо Санти, то після Джеджули вона у 2012-му вона вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, але вже у 2013 році пара розлучилася. Пізніше Дімопулос заявила, що їхнє весілля було фейковим. У 2015 році Санта одружилась з Ігорем Кучеренко, від якого у вересні минулого року народила доньку Софію.