Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" поделилась деталями признания ее возлюбленного – мужа Игоря Кучеренко, совладельца сети спортивных клубов. По ее словам, на тот момент она хотела бы выглядеть лучше, поскольку только вернулась из путешествия.

Об особом вечере в ее жизни Санта Димопулос рассказала в программе "Жизнь известных людей". Женщина совсем не ожидала, что получит предложение бракосочетания в момент, когда она только вернется из Москвы в Украину. Но старше ее на 18 лет любимый, похоже, решил не терять время.

К слову Санта Димопулос раскрыла секрет своего счастливого брака

"Мы как раз помирились и я приехала из Москвы. Была встреча по работе, он встретил меня с вокзала и я в какой-то кофточке без макияжа поехала с ним обедать. Девушки всегда будьте готовы, что вы всегда должны хорошо выглядеть на всякий случай. Садимся мы за стол, а все начинают подниматься. Все люди, которые были подставными, начинают играть на инструментах, официанты – петь песню. Получается певец поет, потом выходит женщина из ЗАГСа. Для меня это был шок", – рассказала звезда.

Санта также поделилась, что Игорь сразу нашел общий язык с ее сыном Даниэлем и даже помог женщине наладить отношения с отцом мальчика – Андреем Джеджулой. Бывшие супруги не только забыли о старых обидах, но и стали дружить. А новая жена Джеджулы - Юлия, даже была на свадьбе у Санты и Игоря.

"Папа у него есть, а он его друг, ментор – мужчина, на которого он хочет быть похожим. Для меня это главное", – констатировала Димопулос. Артистка также призналась, что невероятно счастлива от того, что кроме сына от Джеджулы она имеет дочь Софию от Игоря, которую родила всего год назад.

Наибольший мой проект – это мальчик и дочь. Все, как я мечтала: первого – мальчика, вторую – девочку. Я хочу большую семью, где будет много детей, собака, большой дом, и потихоньку все, о чем я мечтаю – сбывается,

– подытожила Санта.

Что известно о личной жизни Санты Димопулос?

Санта Димопулос находилась в гражданском браке с Андреем Джеджулой с 2007 по 2010 год. В 2008 году у них родился сын Даниэль, которому сейчас 12 лет. После этого Джеджула в 2017 году женился на Юлии Леус, у которой уже есть 18-летняя дочь Ангелина от предыдущих отношений. Что касается Санты, то после Джеджулы она в 2012-м вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но уже в 2013 году пара рассталась. Позже Димопулос заявила, что их свадьба была фейковой. В 2015 году Санта вышла замуж за Игоря Кучеренко, от которого в сентябре прошлого года родила дочь Софию.