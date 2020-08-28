Как женщине удается сочетать материнство и счастливые, гармоничные отношения с мужчиной, Санта Димопулос рассказала в реалити-шоу "Почти бывшие", премьера которого состоится 1 сентября на телеканале "1+1".

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Во-первых, это общение со своим мужем – с открытым сердцем и наполненным любовью. Во-вторых, в отношениях очень важна тактильность – объятия, поцелуи. Именно они добавляют ощущение близости и безопасности для женщины. Чтобы ваш брак был крепким и счастливым, у каждого партнера должны быть свои интересы и свое личное пространство-нам всем иногда важно побыть наедине с собой,

– отметила знаменитость.

Димопулос также подчеркнула, что если вы пара или супруги, у вас должны быть и общие интересы, ведь вы семья – одно целое.