Модель и бывшая солистка группы" ВИА гра " Санта Димопулос воспитывает двоих детей и живет в счастливом браке. Звезда часто делится с поклонниками семейными фотографиями и рассказывает полезные лайфхаки.
Как женщине удается сочетать материнство и счастливые, гармоничные отношения с мужчиной, Санта Димопулос
рассказала в реалити-шоу "Почти бывшие", премьера которого состоится 1 сентября на телеканале "1+1".
Читайте также
"Танцы со звездами": с кем выйдет на паркет Надежда Мейхер и Санта Димопулос
Во-первых, это общение со своим мужем – с открытым сердцем и наполненным любовью. Во-вторых, в отношениях очень важна тактильность – объятия, поцелуи. Именно они добавляют ощущение близости и безопасности для женщины. Чтобы ваш брак был крепким и счастливым, у каждого партнера должны быть свои интересы и свое личное пространство-нам всем иногда важно побыть наедине с собой,
– отметила знаменитость.
Димопулос также подчеркнула, что если вы пара или супруги, у вас должны быть и общие интересы, ведь вы семья – одно целое.
Ранее в своем Инстаграме на вопрос, возможно ли будущее с мужчиной, с которым есть большая разница в возрасте, Санта Димопулос
отвечала, что возможно все.
У нас с мужем разница 18 лет, мы уже 7 лет вместе и это самые счастливые времена в моей жизни. Поймите, каждому свое,
– рассказала знаменитость.
Напомним, Санта Димопулос воспитывает 12-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой. В сентябре 2019 года певица во второй раз стала мамой. У нее родилась девочка София, которую она родила от мужа Игоря Кучеренко.
Счастливые семейные фото Санты Димопулос