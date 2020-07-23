Уже этой осенью на телеканале "1+1" стартует четвертый сезон популярного шоу "Танцы со звездами". Организаторы танцевального шоу постепенно рассекречивают имена участников и их партнеров. На личной странице проекта уже известно, кто стал партнером Надежды Мейхер и Санты Димопулос.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер стала второй участницей танцевального шоу "Танцы со звездами". Недавно артистка рассказала с кем выйдет танцевать на паркет. Бороться за победу певица будет с многократным чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком. О выборе своего партнера Надежда Мейхер рассказала на личной странице в инстаграме.

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Артистка опубликовала видеоролик от организаторов "Танцев со звездами", в котором танцует с Кириллом Васюком.

Надежда Мейхер отметила, что искала в первую очередь партнера, который бы смог благодаря своим внутренним качествам на время проекта "приручить дикую кошку". По ее словам, ей нужен был энергетически сильный человек, танцуя с которым она бы не подавляла свою энергетику, а скорее бы наоборот – вспыхивала, как факел.

"Мне хотелось, чтобы мой партнер был чувственным, ведь только так хореография становится танцем, а танец трогает зрителя. Когда партнеры открываются друг другу, чувствуют, доверяют – это уже не просто танец, а некий ритуал, который увлекает за собой, вдохновляет зрителя. И я нашла такого партнера. Я очень верю, что наша пара с каждым танцем будет вас все больше и больше удивлять", – заявила Надежда Мейхер.

Партнером третьей участницы шоу "Танцы со звездами" бывшей солистки группы "ВИА Гра" Санты Димопулос стал хореограф, вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам Максим Леонов.

Санта Димопулос подчеркнула, что с нетерпением ждет новый сезон. По ее словам, участвовать в "Танцах звездами" – ее мечта, и она наконец осуществилась.

Пазл сложился с партнером, он у меня самый лучший. Для меня это вызов, соревнование, в первую очередь, с собой! И я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы показать красивые, технические и незабываемые танцы. Но без вашей поддержки никак,

– написала Санта Димопулос.