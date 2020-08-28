Як жінці вдається поєднувати материнство та щасливі, гармонійні стосунки з чоловіком, Санта Дімопулос розповіла в реаліті-шоу "Майже колишні", прем’єра якого відбудеться 1 вересня на телеканалі "1+1".

По-перше, це спілкування зі своїм чоловіком – з відкритим серцем та сповненим коханням. По-друге, у стосунках дуже важлива тактильність – обійми, поцілунки. Саме вони додають відчуття близькості та безпеки для жінки. Аби ваш шлюб був міцним та щасливим, у кожного партнера мають бути свої інтереси та свій особистий простір – нам всім іноді важливо побути наодинці з собою,

– зазначила знаменитість.

Дімопулос також наголосила, що якщо ви пара чи подружжя, у вас мають бути й спільні інтереси, адже ви сім’я – одне ціле.