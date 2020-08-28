Як жінці вдається поєднувати материнство та щасливі, гармонійні стосунки з чоловіком, Санта Дімопулос розповіла в реаліті-шоу "Майже колишні", прем’єра якого відбудеться 1 вересня на телеканалі "1+1". Читайте також"Танці з зірками": з ким вийде на паркет Надія Мейхер та Санта Дімопулос По-перше, це спілкування зі своїм чоловіком – з відкритим серцем та сповненим коханням. По-друге, у стосунках дуже важлива тактильність – обійми, поцілунки. Саме вони додають відчуття близькості та безпеки для жінки. Аби ваш шлюб був міцним та щасливим, у кожного партнера мають бути свої інтереси та свій особистий простір – нам всім іноді важливо побути наодинці з собою, –зазначила знаменитість. Дімопулос також наголосила, що якщо ви пара чи подружжя, у вас мають бути й спільні інтереси, адже ви сім’я – одне ціле. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Канал 1+1 Офіційна сторінка (@1plus1_ua) 28 Сер 2020 р. о 1:23 PDT Раніше у своєму інстаграмі на питання, чи можливе майбутнє з чоловіком, з яким є велика різниця у віці, Санта Дімопулос відповідала, що можливо все. У нас з чоловіком різниця 18 років, ми вже 7 років разом і це найщасливіші часи у моєму житті. Зрозумійте, кожному своє, –розповілазнаменитість. Нагадаємо, Санта Дімопулос виховує 12-річного сина Даніела – дитину від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою. У вересні 2019 року співачка вдруге стала мамою. У неї народилася дівчинка Софія, яку вона народила від чоловіка Ігоря Кучеренка. Щасливі сімейні фото Санти Дімопулос Переглянути цей допис в Instagram Reunion ️ Как же я соскучилась по моей сладкой булочке Допис, поширений ????? ️ ????????? (@santadimopulos) 13 Сер 2020 р. о 10:29 PDT Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????? ️ ????????? (@santadimopulos) 10 Тра 2020 р. о 11:35 PDT Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????? ️ ????????? (@santadimopulos) 6 Тра 2020 р. о 11:48 PDT Переглянути цей допис в Instagram По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет Зато тут много любви и тепла Не идеальная мама с двумя нереальными детьми ️ Допис, поширений ????? ️ ????????? (@santadimopulos) 12 Січ 2020 р. о 9:35 PST Переглянути цей допис в Instagram ️Merry Christmas from our family️ Допис, поширений ????? ️ ????????? (@santadimopulos) 7 Січ 2020 р. о 12:01 PST