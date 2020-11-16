Українська співачка Санта Дімопулос постійно ділиться думками стосовно своєї участі в "Танцях з зірками". Виступ її зіркової пари, за словами артистки, є результатом безсонних ночей.

Враженнями від 12 випуску легендарного проєкту "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилась на особистій сторінці в інстаграмі. Колишня солістка гурту "ВІА гра" часто розповідає про свої емоції після чергового ефіру.

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Санта Дімопулос розповіла, що цього випуску вона відчувала себе кардинально по-новому. Зірка вважає, що це також відчувалось на паркеті через поєднання футуристики, образу dangerous woman та вальсу.

Мені подобається кожного разу знаходити нові сторони в звичних танцях. Так, вальс...але що буде, коли прибрати класичні уявлення про нього і зробити щось несподіване, при цьому залишивши канонічні па? Так і народився мій вчорашній образ,

– розповіла Санта Дімопулос.

Співачка зізналась, що результатом майже безсонних ночей з Павлом Вишняковим та її партнером – стала румба, в якій тріо розповідало про любов, яка, за словами Санти, є найважливішою. Зірка додала, що попереду її чекає важкий тиждень, особливо складний морально, бо попереду – півфінал. Тому Санта очікує на підтримку від шанувальників.

Адже якщо на ті хвилини, поки тривають наші танці, комусь стає приємніше, цікавіше і яскравіше жити – все не дарма. Це варто всіх годин, проведених в залі,

– завершила Санта Дімопулос.