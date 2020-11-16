12 випуск проєкту "Танці з зірками" став останнім для пари Сергія Мельника та Аделіни Делі. Учасники виступили на паркеті разом із Катериною Кухар і тепер чоловік подякував їй за неймовірно красивий танець.

Зворушливий допис Сергій опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Він подякував Катерині за танець і зізнався, що балет – це був справжній виклик для нього.

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Після виступу Сергія, Аделіни та Катерини суддя Григорій Чапкіс зауважив, що цей танець назавжди залишиться в історії. Саме з цих слів Мельник розпочав свій допис. Чоловік зазначив, він розумів, що балет дасться не легко, адже це вершина танцювального мистецтва і пізнати її за декілька годин дуже важко.

Також Мельник додав, що цього тижня потрібно було вивчити сім танців. Проте їм вдалося це зробити і чоловік дуже вдячний Катерині за довіру і допомогу в цьому номері. Сергій народився в Одесі, де є один із найкрасивіших театрів опери та балету.

Низький поклін усім, хто присвятив своє життя балету – це колосальна праця. Ми з Аделіною Делі жодним чином не хотіли образити чи зіпсувати танець. Ми старалися, як могли. Тепер піду по вулиці і всім розповім, що танцював з народною артисткою, примою-балериною. Катю, я вами захоплююся,

– написав у дописі Мельник.