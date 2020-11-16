12 выпуск проекта "Танцы со звездами" стал последним для пары Сергея Мельника и Аделины Дели. Участники выступили на паркете вместе с Екатериной Кухар и теперь мужчина поблагодарил ее за невероятно красивый танец.

Трогательное сообщение Сергей опубликовал на личной странице в инстаграме. Он поблагодарил Екатерину за танец и признался, что балет – это был настоящий вызов для него.

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После выступления Сергея, Аделины и Екатерины судья Григорий Чапкис отметил, что этот танец навсегда останется в истории. Именно с этих слов Мельник начал свою заметку. Мужчина отметил, он понимал, что балет дастся нелегко, ведь это вершина танцевального искусства и познать ее за несколько часов очень трудно.

Также Мельник добавил, что на этой неделе нужно было изучить семь танцев. Однако им удалось это сделать и мужчина очень благодарен Екатерине за доверие и помощь в этом номере. Сергей родился в Одессе, где расположен один из красивейших театров оперы и балета.

Низкий поклон всем, кто посвятил свою жизнь балету – это колоссальный труд. Мы с Аделиной Дели никоим образом не хотели оскорбить или испортить танец. Мы старались, как могли. Теперь пойду по улице и всем раскажу, что танцевал с народной артисткой, примой-балериной. Катя, я вами восхищаюсь,

– написал в заметке Мельник.