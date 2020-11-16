В 12 выпуске шоу "Танцы со звездами" покинул единственный мужчина, которому удалось дойти до четвертьфинала. Пока сам Сергей Мельник приходит в себя после поражения, его партнерша Аделина Дели отреагировала на вылет из проекта и обратилась к поклонникам.

Футболист и герой "Холостяка" Сергей Мельник в четвертьфинале был единственным мужчиной, который составил конкуренцию звездным соперницам, однако побороться за победу в следующем эфире ему не суждено. В паре с Аделиной Дели он получил самый низкий балл от судей – 91, а зрительское голосование не спасло танцоров. На вылет из "Танцев со звездами" в шаге от полуфинала в инстаграме отреагировала партнерша любимца женской аудитории.

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Аделина Дели подчеркнула, что дойти до 12 эфира проекта – это уже большое достижение. Поэтому девушка гордится результатами Сергея Мельника, который продемонстрировал едва ли не самый большой рост на шоу. Она поблагодарила фанов за поддержку и не забыла о тех, кто помогал с постановками и костюмами в течение всего пути на "Танцах со звездами".

"Хочу поблагодарить зрителей за то, что в течение 12 недель за нас голосовали. Чудесному хореографу Ксении Горб, которая всегда была рядом. Команде, которая работала над нашими номерами. Спасибо, Ольга Слонь, каждый мой наряд был безумно красивым", – написала танцовщица.

Трогательное сообщение она дополнила селфи с последнего выпуска "Танцев со звездами". Аделина Дели позировала в элегантном бархатном боди черного цвета, которое украшали полоски с камнями. Ее образ совершил низкий пучок и вечерний макияж с акцентом на глаза.

Напомним, в 12 выпуске шоу "Танцы со звездами" Сергей Мельник и Аделина Дели показали сразу три номера. Они станцевали чувственный контемп, балет в трио с примой-балериной Екатериной Кухар и джайв, который для пары выбрал генератор случайных танцев.