Украинская певица Санта Димопулос постоянно делится мыслями относительно своего участия в "Танцах со звездами". Выступление ее звездной пары, по словам артистки, является результатом бессонных ночей.

Впечатлениями от 12 выпуска легендарного проекта "Танцев со звездами" Санта Димопулос поделилась на личной странице в инстаграме. Бывшая солистка группы "ВИА ГРА" часто рассказывает о своих эмоциях после очередного эфира.

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Санта Димопулос рассказала, что в этом выпуске она чувствовала себя кардинально по-новому. Звезда считает, что это также ощущалось на паркете из-за сочетания футуристики, образа dangerous woman и вальса.

Мне нравится каждый раз находить новые стороны в привычных танцах. Так, вальс...но что будет, когда убрать классические представления о нем и сделать что-то неожиданное, при этом оставив канонические па? Так и родился мой вчерашний образ,

– рассказала Санта Димопулос.

Певица призналась, что результатом почти бессонных ночей с Павлом Вишняковым и ее партнером стала румба, в которой трио рассказывало о любви, которая, по словам Санты, является важнейшей. Звезда добавила, что впереди ее ждет тяжелая неделя, особенно сложный морально, потому что впереди – полуфинал. Поэтому Санта ожидает поддержки от поклонников.

Ведь если на те минуты, пока длятся наши танцы, кому-то становится приятнее, интереснее и ярче жить – все не зря. Это стоит всех часов, проведенных в зале,

– завершила Санта Димопулос.