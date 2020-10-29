Українська співачка та учасниця "Танців з зірками" 12 років тому народила первістка. З нагоди дня народження сина вона опублікувала зворушливий допис зі спільними фотографіями.

Матуся двох дітей та колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Діпомулос на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала спільні світлини з сином Даніелем. Співачка також написала зворушливий допис та привітала сина з днем народження.

Читайте також Вже розбестили дитину: Джіджі Хадід показала подарунки для доньки від зіркових друзів – фото

Так, сьогодні Даніель, син Санти Дімопулос, святкує дванадцятий день народження. З нагоди свята співачка привітала його. Учасниця "Танців з зірками" написала, що її первісток має в душі величезну кількість любові, добра, енергії, світла та харизми. Зірка зазначила, що Даніель залишає слід у душі кожного, з ким він зустрічався хоча б раз.

Моя безмежна любов, мій первісток, мій друг, мій учитель, душа моя, гордість і радість. 12 років абсолютного щастя і вдячності за таку дитину,

– написала Санта Дімопулос.

Окрім того, Санта опублікувала зворушливі спільні фото з сином. На кадрах зображена зіркова матуся з Даніелем в різних місцях та на різних подіях. Санта показала світлини з Даніелем на святі 1-го вересня, на морі, біля басейну та в ресторанах. Шанувальники привітали хлопця з днем народження та зауважили, що син виріс, а Санта ж зовсім не змінилась. А також зазначили, що Даніель дуже схожий на матусю.