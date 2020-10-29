Украинская певица и участница "Танцев со звездами" 12 лет назад родила первенца. По случаю дня рождения сына она опубликовала трогательное сообщение с совместными фотографиями.

Мамочка двоих детей и бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Діпомулос на личной странице в инстаграм опубликовала совместные фотографии с сыном Даниэлем. Певица также написала трогательное сообщение и поздравила сына с днем рождения.

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Так, сегодня Даниэль, сын Санты Димопулос, празднует двенадцатый день рождения. По случаю праздника певица поздравила его. Участница "Танцев со звездами" написала, что ее первенец имеет в душе огромное количество любви, добра, энергии, света и харизмы. Звезда отметила, что Даниэль оставляет след в душе каждого, с кем он встречался хотя бы раз.

Моя безграничная любовь, мой первенец, мой друг, мой учитель, душа моя, гордость и радость. 12 лет абсолютного счастья и благодарности за такого ребенка,

– написала Санта Димопулос.

Кроме того, Санта опубликовала трогательные совместные фото с сыном. На кадрах изображена звездная мамочка с Даниэлем в разных местах и на разных событиях. Санта показала фотографии с Даниэлем на празднике 1-го сентября, на море, у бассейна и в ресторанах. Поклонники поздравили парня с днем рождения и заметили, что сын вырос, а Санта же совсем не изменилась. А также отметили, что Даниэль очень похож на мамочку.