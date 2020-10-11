Організатори "Танців з зірками" щотижня готують для глядачів несподівані постановки та перевтілення учасників. Однак і самі конкурсанти вміють дивувати. Санта Дімопулос та Надія Мейхер вийшли вдвох на паркет та станцювали запеклий пасодобль.

Чому учасниці шоу вийшли вдвох на паркет

Ще у 6 ефірі "Танців з зірками 2020" Санта Дімопулос приголомшила глядачів: одразу після свого феєричного виступу дівчина запропонувала колишній колезі по гурту "ВІА Гра" станцювати вдвох пасодобль. З першого випуску саме цих учасниць представляли, як найзапекліших конкуренток. І хоч Санта Дімопулос та Надія Мейхер переконували у зворотному, їх все одно сприймають як суперниць.

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"Попри те, що ми конкуренти у шоу, і щотижня один учасник покидає проєкт, і те, що Надія Мейхер – моя конкурентка, я дуже поважаю її. Тож у мене виникла одна шалена думка. Надіє, у наступному ефірі я запрошую тебе станцювати зі мною пасодобль – вперше у цьому шоу – сам на сам", – зазначила Санта Дімопулос.

Такий виклик залюбки прийняла Надія Мейхер, яка теж вважає це хорошою нагодою показати, які ж насправді пристрасті вирують на шоу.

Як Надія Мейхер та Санта Дімопулос станцювали пасодобль

Для свого спільного виступу Надія Мейхер та Санта Дімопулос обрали пасодобль, який найкраще показує конкуренцію. Це вперше на "Танцях з зірками 2020" дві учасниці вийшли на паркет з дуетним виступом.

Надія Мейхер та Санта Дімопулос одягнули однакові костюми та під запальну пісню Бейонсе продемонстрували запекле протистояння двох жінок. А от наприкінці виступу красуні поцілувались, чим викликали овації у залі.

Дивіться виступ Надії Мейхер та Санти Дімопулос: відео