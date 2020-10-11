Организаторы "Танцев со звездами" еженедельно готовят для зрителей неожиданные постановки и перевоплощения участников. Однако и сами конкурсанты умеют удивлять. Санта Димопулос и Надежда Мейхер вышли вдвоем на паркет и станцевали ожесточенный пасодобль.

Почему участницы шоу вышли вдвоем на паркет

Еще в 6 эфире "Танцев со звездами 2020" Санта Димопулос ошеломила зрителей: сразу после своего феерического выступления девушка предложила бывшей коллеге по группе "ВИА Гра" станцевать вдвоем пасодобль. С первого выпуска именно этих участниц представляли как самых ярых конкуренток. И хоть Санта Димопулос и Надежда Мейхер убеждали в обратном, их все равно воспринимают как соперниц.

Не пропустите "Танцы со звездами 2020" 7 выпуск: юбилей Саниной и непростой экзамен бальными танцами

"Несмотря на то, что мы конкуренты на шоу и каждую неделю один участник покидает проект, и то, что Надежда Мейхер – моя конкурентка, я очень уважаю ее. Поэтому у меня возникла одна шальная мысль. Надежда, в следующем эфире я приглашаю тебя станцевать со мной пасодобль – впервые в этом шоу – один на один", – отметила Санта Димопулос.

Такой вызов охотно приняла Надежда Мейхер, которая тоже считает это хорошей возможностью показать, какие же на самом деле страсти бушуют на шоу.

Как Надежда Мейхер и Санта Димопулос станцевали пасодобль

Для своего совместного выступления Надежда Мейхер и Санта Димопулос выбрали пасодобль, который лучше всего показывает конкуренцию. Это впервые на "Танцах со звездами 2020" две участницы вышли на паркет с дуэтным выступлением.

Надежда Мейхер и Санта Димопулос надели одинаковые костюмы и под зажигательную песню Бейонсе продемонстрировали ожесточенное противостояние двух женщин. А вот в конце выступления красавицы поцеловались, чем вызвали овации в зале.

Смотрите выступление Надежды Мейхер и Санты Димопулос: видео