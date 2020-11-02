Українська співачка, знаменита матуся та учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вирішила прокоментувати 10 випуск "Танців з зірками 2020", який глядачі змогли побачити вчора, 1 листопада. Артистка зізналася, що цей ефір був справжнім челенджем для неї.

Геловінський вечір на "Танцях з зірками" справді був вражаючим. Учасники приміряли страхітливі образи та обмінялися партнерами, що викликало в глядачів ще більшу цікавість. На особистій сторінці в інстаграмі враженнями від ефіру поділилася Санта Дімопулос.

До теми "Танці з зірками 2020" 10 випуск: містичні перевтілення учасників у вечір Геловіну

Танцівниця розповіла, що для неї заміна партнера стала черговим челеджем, який довелося прийняти на "Танцях з зірками". За тиждень Санта вивчила не лише хореографічну постановку з новим партнером, а й два танці на батл.

Я не з тих, хто швидко зближається з людьми. А тут потрібно було не просто зблизитися: у нас з Кирилом було завдання створити тематичну танцювальну історію і "прожити" її в прямому ефірі!

– поділилася Дімопулос.

Для того, щоб максимально виконати задумане, Санті довелося підключити потойбічні сили, вимкнути критичне мислення і приміряти костюм відчайдушної покоївки.

Я вдячна Кирилові за те, що він оперативно включився в процес і допомагав мені на всіх етапах. Ми разом виклалися настільки, наскільки це було можливо,

– зазначила знаменитість.

"Танці з зірками 2020" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Кирила Васюка