Украинская певица, знаменитая мама и участница "Танцев со звездами" Санта Димопулос решила прокомментировать 10 выпуск "Танцев со звездами 2020", который зрители смогли увидеть вчера, 1 ноября. Артистка призналась, что этот эфир был настоящим челленджем для нее.

Хеллоуинский вечер на "Танцах со звездами" был впечатляющим. Участники примерили ужасающие образы и обменялись партнерами, что вызвало у зрителей еще больший интерес. На личной странице в инстаграме впечатлениями от эфира поделилась Санта Димопулос.

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Танцовщица рассказала, что для нее замена партнера стала очередным челеджем, который пришлось принять на "Танцах со звездами". За неделю Санта вызучила не только хореографическую постановку с новым партнером, но и два танца на батл.

Я не из тех, кто быстро сближается с людьми. А здесь нужно было не просто сблизиться: у нас с Кириллом была задача создать тематическую танцевальную историю и "прожить" ее в прямом эфире!

– поделилась Димопулос.

Для того, чтобы максимально выполнить задуманное, Санте пришлось подключить потусторонние силы, выключить критическое мышление и примерить костюм отчаянной горничной.

Я благодарна Кириллу за то, что он оперативно включился в процесс и помогал мне на всех этапах. Мы вместе выложились настолько, насколько это было возможно,

– отметила знаменитость.

"Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Кирилла Васюка​