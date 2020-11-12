Мексиканська актриса Сальма Гаєк, як і багато інших зірок, для роботи у фільмах та шоу цьогоріч багато разів здавала тести на коронавірус. Хто це вже робив – знає, наскільки ця процедура є неприємною. Кіноактриса вирішила підняти шанувальникам настрій і показати, як такі моменти "переживала" вона.

На своїй інстаграм-сторінці 54-річна актриса розмістила відеоролик, де змонтувала декілька кадрів з моментів, де їй з носа беруть мазок на визначення ПЛР-тесту. На ролику можна побачити усі емоції актриси, які свідчать, як їй некомфортно. На тлі відеоролику звучить ритмічна мелодія, яка лише підсилила кумедність ситуацій.

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"Я задовбалася. Сита по горло", – лаконічно написала зірка.

На веселе відео відреагувала позитивними смайлами Пенелопа Крус та інші зірки, а також прихильники, які розділили з нею усю прикрість ситуації.

На щастя, актриса цьогоріч не хворіла на COVID-19, принаймі, вона про це офіційно нічого не заявляла. Втім, активна робота змушує її регулярно перевірятись, щоб не нести небезпеку іншим людям і самій не заразитись інфекцією.

Варто додати, що британський актор Г'ю Грант у новому інтерв'ю зізнався, що разом з дружиною перехворів коронавірусом, коли про нього майже нічого не було відомо. Сталось це у лютому 2020 року і тоді вірус науковці почали лише вивчати. Чоловік зізнався, що панікував із сукупності симптомів, які його переслідували: надмірна пітливість, втрата запаху і важкість в грудях.