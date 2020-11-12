Британський актор Г'ю Грант у свої 60 років також став жертвою коронавірусу. Захворів він ще в лютому, коли хворобу лише почали досліджувати, тому симптоми, які у нього з'являлись, були для нього дуже незвичними і тривожними.

Чоловік дав інтерв'ю журналісту Стівену Кольберу, де зазначив, що з моменту зараження пройшло вже пів року, але в його організмі досі є антитіла до COVID-19. На момент зараження йому було 59 років. Разом з ним наприкінці зими 2020 захворіла і його дружина Анна Еберштейн, повідомляє Deadline.

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Г'ю Грант розповів про свої симптоми, які виникли під час хвороби, кумедно порівнявши їх зі скандальним голлівудським продюсером та іншими речима.

Все почалося з дуже дивного симптому – я почав страшенно сильно пітніти. Я ніби був одягнений в пончо з поту. Потім мої очі ніби збільшилися в рази в три... І в мене з'явилося відчуття, що на моїх грудях сидить якийсь великий чоловік, типу Гарві Вайнштейна. Потім я зрозумів, що перестав відчувати запахи, і тут у мене почалася паніка,

– зізнався актор.

Він додав, що тоді всі лише почали говорити про хворобу та вводити карантинні обмеження, тому про виникнення такого симптому він зовсім не очікував.

"Я почав нюхати квіти, нічого. Став приходити у відчай все більше і більше. Принюхувався до сміттєвих баків – нічого. Знаєте, в такому стані ви навіть не проти понюхати чужі пахви – тому що вам не хочеться в це вірити. Прийшовши додому, я розпилив собі прямо в обличчя аромат дружини – Chanel No. 5. Нічого не відчув, тільки осліп", – поділився зірка фільмів "Щоденник Бріджит Джонс" і "Реальна любов".



Інтерв'ю з Г'ю Грантом / Скріншот з відео

Зазначимо, що станом на 12 листопада у світі захворіли на коронавірус 52 мільйони людей, з них 36 мільйонів вилікувались та 1,2 мільйона померли. В Україні зафіксовано пів мільйона хворих, з яких 227 тисяч одужали та 9 тисяч померли.