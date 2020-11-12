Британский актер Хью Грант в свои 60 лет также стал жертвой коронавируса. Заболел он еще в феврале, когда болезнь только начали исследовать, поэтому симптомы, которые у него появлялись, были для него очень необычными и тревожными.

Мужчина дал интервью журналисту Стивену Кольберу, где отметил, что с момента заражения прошло уже полгода, но в его организме до сих пор есть антитела к COVID-19. На момент заражения ему было 59 лет. Вместе с ним в конце зимы 2020 заболела и его жена Анна Эберштейн, сообщает Deadline.

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Хью Грант рассказал о своих симптомах, которые возникли во время болезни, забавно сравнив их со скандальным голливудским продюсером и другими вещами.

Все началось с очень странного симптома – я начал ужасно сильно потеть. Я как будто был одет в пончо из пота. Потом мои глаза будто увеличились раза в три... И у меня появилось ощущение, что на моей груди сидит какой-то крупный мужчина, типа Харви Вайнштейна. Потом я понял, что перестал чувствовать запахи, и тут у меня началась паника,

- признался актер.

Он добавил, что тогда все только начали говорить о болезни и вводить карантинные ограничения, поэтому возникновения такого симптома он совсем не ожидал.

"Я начал нюхать цветы, ничего. Стал приходить в отчаяние все больше и больше. Принюхивался к мусорным бакам – ничего. Знаете, в таком состоянии вы даже не прочь понюхать чужие подмышки – потому что вам не хочется в это верить. Придя домой, я распылил себе прямо в лицо аромат жены – Chanel No. 5. Ничего не почувствовал, только ослеп", – поделился звезда фильмов "Дневник Бриджит Джонс" и "Реальная любовь".



Интервью с Хью Грантом / скриншот из видео

Отметим, что по состоянию на 12 ноября в мире заболели коронавирусом 52 миллиона человек, из них 36 миллионов вылечились и 1,2 миллиона умерли. В Украине зафиксировано полмиллиона больных, из которых 227 тысяч выздоровели и 9 тысяч умерли.