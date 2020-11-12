Мексиканская актриса Сальма Хайек, как и многие другие звезды, для работы в фильмах и шоу в этом году много раз сдавала тесты на коронавирус. Кто это уже делал – знает, насколько эта процедура является неприятной. Киноактриса решила поднять поклонникам настроение и показать, как такие моменты "переживала" она.

На своей инстаграм-странице 54-летняя актриса разместила видеоролик, где смонтировала несколько кадров из моментов, где ей из носа берут мазок для ПЦР-теста. На ролике можно увидеть все эмоции актрисы, свидетельствующие, как ей некомфортно. На фоне видеоролике звучит ритмичная мелодия, которая только усилила забавность ситуаций.

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"Я задовбалася. Сита по горло", – лаконично написала звезда.

На веселое видео отреагировала положительными смайлами Пенелопа Крус и другие звезды, а также фанаты, которые разделили с ней всю неприятность ситуации.

К счастью, актриса в этом году не болела COVID-19, по крайней мере, она об этом официально ничего не заявляла. Впрочем, активная работа заставляет ее регулярно проверяться, чтобы не нести опасность другим людям и самой не заразиться инфекцией.

Стоит добавить, что британский актер Хью Грант в новом интервью признался, что вместе с женой переболел коронавирусом, когда о нем почти ничего не было известно. Произошло это в феврале 2020 года и тогда вирус ученые начали только изучать. Мужчина признался, что паниковал из совокупности симптомов, которые его преследовали: чрезмерная потливость, потеря запаха и тяжесть в груди.