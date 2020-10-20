Вчора, 19 жовтня, телеведучій Лесі Нікітюк виповнилось 33 роки. Вона зізналась, що день народження відзначила вдома без зіркових друзів. Від близьких артистка отримала безліч квітів та яскраві кульки.

Цього року більшість навіть зіркових днів народжень відбуваються у вузькому колі. Леся Нікітюк також не стала влаштовувати гучних вечірок, а відправилась до рідного Хмельницького, що показала в інстаграмі.

До теми З віночком на голові: Леся Нікітюк похизувалась образом на свій день народження

Ведуча сфотографувалась на подвір'ї приватного будинку батьків. Своєрідною фотозоною стали безліч розкішних букетів та кульки у фіолетових і нюдових відтінках. Інших подарунків Леся Нікітюк показувати не стала. Вона зізналась, що давно мріяла про день народження вдома з сім'єю та салатом "Шуба" на святковому столі замість страв високої кухні.

У цьому році вирішила зробити день народження своєї мрії. Дім, салат "Шуба", рідні і близькі. Не вистачало канєшно Вєри Сердючки, але наступного року. Ех, закатимо вечеруху,

– написала зірка.

Знаменита подруга іменинниці Оля Полякова не могла не відреагувати на такого запрошеного гостя. У коментарях співачка з гумором написала: "Зараз модно Полякову на дн замовляти! Ти ж модна, Лесю".

Додамо, що Лесю Нікітюк несподівано приїхали привітати водій "LE Маршрутки" Ігор Новінчук з дружиною. Разом з ним ведуча об'їздила всю країну та влаштовувала кумедні фотосесії, перетворивши чоловіка на зірку свого інстаграму.

Образ Лесі Нікітюк

Поряд з песиком народна улюблениця позувала у вкорочених джинсах з принтом і яскравому рожевому кардигані, під який одягла чорний топ на тонких бретелях. Образ був зухвалим і звабливим водночас. Його довершили масивні чорні чоботи на шнурівці.

Леся Нікітюк зробила укладку та підібрала вишуканий комплект прикрас – сережки і ланцюжок з підвіскою. Зірка зробила й макіяж, акцентувавши на очах. Попри досить скромне торжество, вона виглядала цілком щасливою і задоволеною 33-тім днем народження.



Леся Нікітюк святкує день народження / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк святкує день народження / Фото Instagram / @lesia_nikituk