Вчера, 19 октября, телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 33 года. Она призналась, что день рождения отметила дома без звездных друзей. От близких артистка получила множество цветов и яркие шарики.

В этом году большинство даже звездных дней рождений происходят в узком кругу. Леся Никитюк тоже не стала устраивать шумных вечеринок, а отправилась в родной Хмельницкий, что показала в инстаграме.

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Ведущая сфотографировалась во дворе частного дома родителей. Своеобразной фотозоной стали множество роскошных букетов и шарики в фиолетовых и нюдовых оттенках. Другие подарки Леся Никитюк показывать не стала. Она призналась, что давно мечтала о дне рождения дома с семьей и салатом "Шуба" на праздничном столе вместо блюд высокой кухни.

В этом году решила сделать день рождения своей мечты. Дом, салат "Шуба", родные и близкие. Не хватало конешно Веры Сердючки, но в следующем году. Эх, закатим вечеруху,

– написала звезда.

Знаменитая подруга именинницы Оля Полякова не могла не отреагировать на такого приглашенного гостя. В комментариях певица с юмором написала: "Сейчас модно Полякову на др заказывать! Ты же модная, Леся".

Добавим, что Лесю Никитюк неожиданно приехали поздравить водитель "LE Маршрутки" Игорь Новинчук с женой. Вместе с ним ведущая объездила всю страну и устраивала смешные фотосессии, превратив мужчину в звезду своего инстаграма.

Образ Леси Никитюк

Рядом с собачкой народная любимица позировала в укороченных джинсах с принтом и ярком розовом кардигане, под который надела черный топ на тонких бретелях. Образ был дерзким и соблазнительным одновременно. Его завершили массивные черные сапоги на шнуровке.

Леся Никитюк сделала укладку и подобрала изысканный комплект украшений – серьги и цепочку с подвеской. Звезда сделала и макияж с акцентом на глазах. Несмотря на довольно скромное торжество, она выглядела вполне счастливой и довольной 33-м днем ​​рождения.



Леся Никитюк празднует день рождения / Фото Instagram / @lesia_nikituk



ЛЛеся Никитюк празднует день рождения / Фото Instagram / @lesia_nikituk