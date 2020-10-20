Салат "Шуба", родные и близкие: Леся Никитюк рассказала, как отметила день рождения
Вчера, 19 октября, телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 33 года. Она призналась, что день рождения отметила дома без звездных друзей. От близких артистка получила множество цветов и яркие шарики.
В этом году большинство даже звездных дней рождений происходят в узком кругу. Леся Никитюк тоже не стала устраивать шумных вечеринок, а отправилась в родной Хмельницкий, что показала в инстаграме.
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Ведущая сфотографировалась во дворе частного дома родителей. Своеобразной фотозоной стали множество роскошных букетов и шарики в фиолетовых и нюдовых оттенках. Другие подарки Леся Никитюк показывать не стала. Она призналась, что давно мечтала о дне рождения дома с семьей и салатом "Шуба" на праздничном столе вместо блюд высокой кухни.
В этом году решила сделать день рождения своей мечты. Дом, салат "Шуба", родные и близкие. Не хватало конешно Веры Сердючки, но в следующем году. Эх, закатим вечеруху,
– написала звезда.
Знаменитая подруга именинницы Оля Полякова не могла не отреагировать на такого приглашенного гостя. В комментариях певица с юмором написала: "Сейчас модно Полякову на др заказывать! Ты же модная, Леся".
Добавим, что Лесю Никитюк неожиданно приехали поздравить водитель "LE Маршрутки" Игорь Новинчук с женой. Вместе с ним ведущая объездила всю страну и устраивала смешные фотосессии, превратив мужчину в звезду своего инстаграма.
Образ Леси Никитюк
Рядом с собачкой народная любимица позировала в укороченных джинсах с принтом и ярком розовом кардигане, под который надела черный топ на тонких бретелях. Образ был дерзким и соблазнительным одновременно. Его завершили массивные черные сапоги на шнуровке.
Леся Никитюк сделала укладку и подобрала изысканный комплект украшений – серьги и цепочку с подвеской. Звезда сделала и макияж с акцентом на глазах. Несмотря на довольно скромное торжество, она выглядела вполне счастливой и довольной 33-м днем рождения.
Леся Никитюк празднует день рождения / Фото Instagram / @lesia_nikituk
ЛЛеся Никитюк празднует день рождения / Фото Instagram / @lesia_nikituk