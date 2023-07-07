Перелік русифікованих чоловічих імен з українськими відповідниками
7 липня 2023, 10:06Читать новость на русском
Русифікація – це процес насильницького насаджування російської мови та культури в інших державах. Україна постраждала від цього явища чи не найбільше.
Повністю викоренити все російське з українського простору не так легко, як хотілося б, але це можливо. І лише кожен з нас може вплинути на цей процес. Пропонуймо почитати з простого – з українських відповідників русифікованих імен.
До теми 11 русифікованих жіночих імен: як вони звучать українською
Русифіковані чоловічі імена: українські відповідники
- Ваня – Ванько, Іванко або Івась;
- Міша – Мишко, Михайлик або Михась;
- Діма – Митько, Дмитрик або Дмитрусь;
- Петя – Петько, Петрик або Петрусь;
- Паша – Павлик або Павлусь;
- Андрюша – Андрійко або Андрусь;
- Гордюша – Гордійко або Гордусь;
- Костік – Костик, Кость або Костусь;
- Саша – Сашко, Санько, Лесь, Лесик;
- Альоша – Олекса, Олешко або Лесь, Лесик;
- Льоня – Ленько;
- Олєжа – Олежко, Олько або Лесь, Лесик;
- Гріша – Гришко, Гриць або Гринько;
- Нікіта – Микитка або Микитко;
- Коля – Миколка або Колько;
- Сьома – Семко, Сенько або Семенко;
- Стьопа – Степко або Степанко;
- Женя – Євгенко;
- Гєна – Генко, Геник, Генусь або Геннадь;
- Жора – Горко або Гошко;
- Гера – Германко або Герко;
- Рома – Романко, Ромась або Ромко;
- Дєня – Дениско або Денько;
- Тьома – Артемко або Темко;
- Тіма або Тімоша – Тимко;
- Вася – Василько, Васьо або Васько;
- Марік – Марик або Марко;
- Даня чи Данік – Даник, Данько або Данилко;
- Бодя – Богдась, Богданик, Даник, Данько або Богданко;
- Боря – Борик, Борко або Бориско;
- Слава чи Славік – Славик або Славко;
- Владя чи Владік – Владик або Владко;
- Толя чи Толік – Толик або Только;
- Віталя чи Віталік – Вітик, Віталик або Вітась;
- Вітя – Вітик або Вітько;
- Федя – Федусь або Федько;
- Вова – Володик або Володько;
- Сєрьожа – Сергійко;
- Кірюша – Кирилко;
- Ігорьоша – Ігорко;
- Глєбушка – Глібко;
- Іллюша – Ілько;
- Льова – Левко;
- Сєва – Севко.