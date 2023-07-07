Перелік русифікованих чоловічих імен з українськими відповідниками

Русифікація – це процес насильницького насаджування російської мови та культури в інших державах. Україна постраждала від цього явища чи не найбільше.

Повністю викоренити все російське з українського простору не так легко, як хотілося б, але це можливо. І лише кожен з нас може вплинути на цей процес. Пропонуймо почитати з простого – з українських відповідників русифікованих імен.

До теми 11 русифікованих жіночих імен: як вони звучать українською

Русифіковані чоловічі імена: українські відповідники