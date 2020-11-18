Лише 10 листопада цього року 32-річний британський актор Руперт Грінт зареєструвався в інстаграмі. За лічені години йому вдалось досягти мільйона підписників та потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Такому успіху зірка "Гаррі Поттера" завдячує крихітній доньці, фото з якою підкорило користувачів.

Ще у травні Руперт Грінт вперше став татом. Обраниця зірки Джорджія Грум народила йому донечку, яку відомі батьки назвали Венсдей Джі Грінт. Актор уникав публічності та камер, однак все ж вирішив розділити з шанувальниками захват від нового статусу й зробив це досить оригінально. Аби показати свою крихітку світові, він зареєструвався в інстаграмі та, несподівано для себе, встановив новий рекорд. Про це інформує BBC.

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Як Руперт Грінт потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Руперт Грінт потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, найшвидше у світі досягнувши позначки в мільйон підписників – всього за чотири години та одну хвилину. Так, зірка на 43 хвилини обійшов одного з найзнаменитіших ведучих-натуралістів 94-річного Девіда Аттенборо, який приєднався до інстаграму у вересні цього року.

Шалено швидко здобути мільйонну аудиторію зірці "Гаррі Поттера" допомогло фото з маленькою донькою на руках. Знаменитий батько не став демонструвати обличчя дівчинки привселюдно, однак цей милий кадр не оминули увагою ані користувачі, ані преса.

"Привіт, інстаграме! Я запізнився лише на 10 років, але ось я тут. Я тут, щоб представити вам Венсдей Джі Грінт", – з гумором написав Руперт Грінт у першому інстаграм-дописі. Зараз його аудиторія становить 3,3 мільйона фанів.

Яких зірок Руперт Грінт обійшов в інстаграмі

Зірці "Гаррі Поттера", який у восьми сезонах зіграв Рона Візлі, випередив не лише Девіда Аттенборо, а й попередніх зіркових рекордсменів – Дженніфер Еністон, принца Гаррі та Меган Маркл, Девіда Бекхема та навіть Папу Франциска. Пропонуємо ознайомитися з рейтингом найшвидших інстаграм-мільйонників.