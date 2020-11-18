Лишь 10 ноября этого года 32-летний британский актер Руперт Гринт зарегистрировался в инстаграм. За считанные часы ему удалось достичь миллиона подписчиков и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Такому успеху звезда "Гарри Поттера" обязана крошечной дочке, фото с которой покорило пользователей.

Еще в мае Руперт Гринт впервые стал папой. Избранница звезды Джорджия Грум родила ему дочь, которую известные родители назвали Венсдей Джи Гринт. Актер избегал публичности и камер, однако все же решил разделить с поклонниками восторг от нового статуса и сделал это довольно оригинально. Чтобы показать свою кроху миру, он зарегистрировался в инстаграм и, неожиданно для себя, установил новый рекорд. Об этом информирует BBC.

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Как Руперт Гринт попал в Книгу рекордов Гиннеса

Руперт Гринт попал в Книгу рекордов Гиннеса, быстрее всех в мире достигнув отметки в миллион подписчиков – всего за четыре часа и одну минуту. Так, звезда на 43 минуты обошел одного из самых знаменитых ведущих-натуралистов 94-летнего Дэвида Аттенборо, который присоединился к инстаграм в сентябре этого года.

Безумно быстро добыть миллионную аудиторию звезде "Гарри Поттера" помогло фото с маленькой дочкой на руках. Знаменитый отец не стал демонстрировать лицо девочки во всеуслышание, однако этот милый кадр не обошли вниманием ни пользователи, ни пресса.

"Привет, инстаграм! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Я здесь, чтобы представить вам Венсдей Джи Гринт", – с юмором написал Руперт Гринт в первом инстаграм-сообщении. Сейчас его аудитория составляет 3,3 миллиона фанов.

Каких звезд Руперт Гринт обошел в инстаграм

Звезде "Гарри Поттера", который в восьми сезонах сыграл Рона Уизли, опередил не только Дэвида Аттенборо, а и предыдущих звездных рекордсменов – Дженнифер Энистон, принца Гарри и Меган Маркл, Дэвида Бекхэма и даже Папу Франциска. Предлагаем ознакомиться с рейтингом самых быстрых инстаграм-миллионников.