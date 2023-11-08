Проте деяких дачників також турбує питання, чи варто повністю міняти землю у парниках, щоб покращити її родючість наступного року.

Корисно Що обов'язково треба зробити в саду до початку заморозків: без цього рослини загинуть

Чи варто міняти ґрунт у теплиці

Якщо ви все-таки вирішили повністю замінити ґрунт у теплиці, то варто подумати, куди подіти стару землю. Така робота потребує багато сил, часу та грошей.

Гарантій, що нова земля буде кращою за попередню, – немає. Тож перш ніж братися до заміни ґрунту, подумайте чи ризики того варті.

Заміна ґрунту у теплицях / Фото Canva

Не варто змінювати ґрунт щороку – достатньо один раз на три роки. Здебільшого восени в теплиці слід виконати інші роботи –прибрати бадилля, почистити каркас від бруду та продезінфікувати поверхні.

Як правильно доглядати за ґрунтом восени