Проте деяких дачників також турбує питання, чи варто повністю міняти землю у парниках, щоб покращити її родючість наступного року.
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Чи варто міняти ґрунт у теплиці
Якщо ви все-таки вирішили повністю замінити ґрунт у теплиці, то варто подумати, куди подіти стару землю. Така робота потребує багато сил, часу та грошей.
Гарантій, що нова земля буде кращою за попередню, – немає. Тож перш ніж братися до заміни ґрунту, подумайте чи ризики того варті.
Заміна ґрунту у теплицях / Фото Canva
Не варто змінювати ґрунт щороку – достатньо один раз на три роки. Здебільшого восени в теплиці слід виконати інші роботи –прибрати бадилля, почистити каркас від бруду та продезінфікувати поверхні.
Як правильно доглядати за ґрунтом восени
- Щоб покращити якість землі, додайте органічне добриво – компост. Воно збагачує її мінеральними та поживними речовинами.
- Обов'язкового використовуйте фосфорні та калійні добрива. Ґрунт добре насичується ними за зиму.
- Добре зволожуйте землю. Так, вона буде менш щільною. Тоді стає легше працювати.
- Розпушуйте ґрунт граблями або культиватором. Для кращого результату варто додати органіку та мінерали.