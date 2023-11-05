Після цього можна спокійно відпочивати та не хвилюватися, що рослини загинуть, коли вдарить мороз.

Також може зацікавити Чи можна обрізати туї восени та як це правильно робити

Що потрібно зробити до перших морозів

Насамперед слід добре обробити дерева та кущі від шкідників та хвороб. А якщо ж осінь видалася сухою, варто зробити волого зарядний полив чагарників, дерев та рослин у своєму саду.

Також потрібно подбати про санітарну обрізку дерев та зробити профілактику захворювань, зокрема грибкових. Розпиліть препарати, які містять мідь, на дерева за температури не нижче 10 градусів тепла. Якщо збираєтесь обробляти біопрепаратами, то – при +15 градусах.

Подбайте про висаджування квітів на весну. Насамперед про цибулинні квіти: тюльпани, нарциси та гіацинти. Після висадки цибулин, не забудьте накрити ґрунт. Найкраще це зробити гілками ялинок.

Після збирання врожаю, подбайте про зберігання зимових сортів яблук. Складіть плоди в дерев'яні або картонні ящики й поставте в сухе місце. Рекомендується перекласти яблука між собою піском, сухим папером або тирсою.

Викопайте коріння жоржин та гладіолусів. Обсушіть їх, розфасуйте та відправте на зиму у льох чи спеціальний холодильник.

Якщо ж у вашому саду є туї, то не забудьте подбати також і про них. На зиму їх потрібно утеплити. Укутайте дерева спанбондом чи мішковиною. Варто розпочати вже з приходом перших заморозків.

Автор: Марія Примич