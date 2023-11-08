Однако некоторых дачников также беспокоит вопрос, стоит ли полностью менять землю в парниках, чтобы улучшить ее плодородие в следующем году.
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Стоит ли менять почву в теплице
Если вы все-таки решили полностью заменить почву в теплице, то следует подумать, куда девать старую землю. Такая работа требует много сил, времени и денег.
Гарантий, что новая земля будет лучше предыдущей, – нет. Поэтому прежде чем приступать к замене почвы, подумайте стоят ли риски этого.
Замена грунта в теплицах / Фото Canva
Не стоит менять почву каждый год – достаточно один раз в три года. По большей части осенью в теплице следует выполнить другие работы – убрать ботву, почистить каркас от грязи и продезинфицировать поверхности.
Как правильно ухаживать за почвой осенью
- Чтобы улучшить качество земли, добавьте органическое удобрение – компост. Оно обогащает ее минеральными и питательными веществами.
- Обязательно используйте фосфорные и калийные удобрения. Почва хорошо насыщается ими за зиму.
- Хорошо увлажняйте землю. Так, она будет менее плотной. Тогда становится легче работать.
- Разрыхляйте почву граблями или культиватором. Для лучшего результата следует добавить органику и минералы.