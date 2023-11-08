Однако некоторых дачников также беспокоит вопрос, стоит ли полностью менять землю в парниках, чтобы улучшить ее плодородие в следующем году.

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Стоит ли менять почву в теплице

Если вы все-таки решили полностью заменить почву в теплице, то следует подумать, куда девать старую землю. Такая работа требует много сил, времени и денег.

Гарантий, что новая земля будет лучше предыдущей, – нет. Поэтому прежде чем приступать к замене почвы, подумайте стоят ли риски этого.

Замена грунта в теплицах / Фото Canva

Не стоит менять почву каждый год – достаточно один раз в три года. По большей части осенью в теплице следует выполнить другие работы – убрать ботву, почистить каркас от грязи и продезинфицировать поверхности.

Как правильно ухаживать за почвой осенью