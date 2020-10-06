Нелу Татару, міністр охорони здоров'я Румунії, запровадив нові правила в'їзду в країну. З 7 жовтня туристам треба надавати результат ПЛР-тесту та пройти 14-денний карантин.

З 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я Румунії запровадило нові правила в'їзду в країну для іноземців. Про це повідомляє Mediafax.

Цікаво В'їзд в Єгипет: нові спрощені правила для туристів

Зокрема, нововведення стосуються громадян тих країн, що мають високий рівень зараження коронавірусом. Тому вони стосуються й українців. Туристам після прибуття потрібно буде надати результат лабораторного тесту на коронавірус, а також пройти 14-денний карантин.

Міністр охорони здоров'я Нелу Татару зазначив, що мандрівникам, які прибули до Румунії на термін до трьох днів, мають можливість в'їхати лише при негативному тесті. Його слід зробити за 48 годин до прибуття.

Варто зазначити, що можна вийти з карантину швидше. На восьмий день, якщо людина не відчуає симптомів хвороби, а зроблений результат тестування – негативний, тоді карантин закінчується достроково, але на десятий день.